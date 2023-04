Đừng bỏ qua những cái tên cho bé trai bắt đầu bằng chữ G nam tính và mạnh mẽ

(VTC News) -

Chữ G nằm ở vị trí giữa trong bảng chữ cái Tiếng Việt. Do đó, những người có tên bắt đầu bằng vần G thường là người có đầu óc sáng tạo, linh hoạt trong mọi việc. Đặc biệt, họ rất tỉ mỉ và được coi là người cầu toàn, luôn mong muốn mọi thứ phải hoàn hảo.

Chữ G là vòng xoắn ốc hướng vào bên trong, nó mang tính khám phá nội tại. Điều này thể hiện những ai có tên vần G sẽ có khả năng tự hoàn thiện bản thân, luôn tìm kiếm lời giải cho những điều bí ẩn xung quanh. Vậy nên đặt tên con trai bắt đầu bằng chữ G là lựa chọn của rất nhiều cha mẹ.

Hãy chọn cho bé yêu một cái tên thật ý nghĩa nhé bố mẹ. (Ảnh minh họa)

Những tên con trai bắt đầu bằng chữ G ý nghĩa:

Giang: thể hiện nhân cách đẹp đẽ, uyển chuyển, thanh đạm như dòng sông

Gia: mong con thông tuệ, mang phẩm chất ưu tú gặp nhiều điều tốt lành, làm rạng danh gia đình

Giáp: sự đùm bọc, bảo vệ tạo cảm giác an toàn, mong con biết đùm bọc, giúp đỡ mọi người

Giàu: ngụ ý mong con sống trong giàu sang phú quý, tiền tài danh vọng đều có đủ

Giáo: Con là người có đạo đức, đường hoàng, biết bênh vực lẽ phải

Một số tên có chữ G kèm tên lót bố mẹ có thể tham khảo:

An Gia: con mang lại cho gia đình sự an khang, an nhàn

Bình Giang: mong muốn con là người luôn công bằng chính trực, không thiên vị, tính tình ôn hòa trầm tính, cuộc sống êm ấm và hạnh phúc

Chí Giang: chỉ những người có chí lớn, khát khao lớn, luôn mong muốn trở thành một người có ý nghĩa, cống hiến hết mình cho nước nhà

Đông Giang: dòng sông mùa đông – lạnh lẽo nhưng bản lĩnh và mạnh mẽ

Đức Giang: người có tài, có đức, luôn làm những điều tốt đẹp cho gia đình và xã hội

Hoàng Giang: người có tính cách thống trị, sẽ làm chủ được cuộc đời mình

Lâm Giang: cá tính mạnh mẽ, vươn ra biển lớn.

Hoàng Gia: con là người có vinh hoa, được quý nhân phù trợ

Long Giang: con hội tụ những điều tài giỏi và phi thường của một bậc quân vương

Phú Gia: con mang đến sự giàu có cho gia đình

Nguyên Giáp: mong con sẽ đỗ đạt cao trong thi cử và là người có lòng tha thứ

Vương Gia: nhờ tài thiên phú mà từng bước thành công, thăng tiến chắc chắn, được phú quý, vinh hoa, đắc lộc đắc thọ

Trường Giang: mong con mạnh mẽ, kiên trì như dòng sông Trường Giang

KHÔI NGUYÊN (Tổng hợp)