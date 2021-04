Dùng 35 tài khoản thao túng giá cổ phiếu TAR, một người bị phạt 550 triệu đồng

(VTC News) -

Kết quả giám sát, kiểm tra của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho thấy, ông Nguyễn Quang Vinh, nhà đầu tư có địa chỉ tại 51 Quan Nhân, Quận Thanh Xuân, Hà Nội sử dụng 35 tài khoản để liên tục mua, bán, giao dịch khớp chéo giữa các tài khoản với nhau nhằm mục đích tạo cung cầu giả tạo nhằm thao túng cổ phiếu TAR của CTCP Nông nghiệp và Công nghệ cao Trung An.

Một cá nhân bị phạt nặng vì dùng 35 tài khoản thao túng giá cổ phiếu TAR. (Ảnh minh hoạ).

Hành vi này của ông Vinh vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Mức xử phạt là 550 triệu đồng.

Căn cứ kết quả kiểm tra và các tài liệu có trong hồ sơ, xem xét tính toán số lợi bất hợp pháp từ việc thực hiện hành vi vi phạm cho thấy không có số lợi bất hợp pháp từ hành vi vi phạm của ông Nguyễn Quang Vinh. Quyết định không nêu rõ thời gian ông Nguyễn Quang Vinh thực hiện thao túng giá cổ phiếu TAR.

Chốt phiên giao dịch hôm nay (16/4), cổ phiếu TAR đứng ở mức 21.700 đồng/cp, tương ứng giảm 8,8% so với cuối năm 2020.

Ngày 20/2/2020 toàn bộ 35 triệu cổ phiếu TAR giao dịch phiên đầu tiên trên HNX với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên 12.600 đồng/cổ phiếu. Ngay khi lên sàn TAR đã có 6 phiên tăng trần trong tổng số 7 phiên giao dịch đầu tiên. Phiên còn lại đóng cửa trong sắc vàng tham chiếu.

Kết quả kinh doanh, năm 2020 Công nghệ cao Trung An đạt 2.713 tỷ đồng doanh thu, tăng 47,7% so với năm 2019. Còn lợi nhuận sau thuế đạt gần 84 tỷ đồng, tăng 39% so với năm trước đó, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 79 tỷ đồng.