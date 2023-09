Du thuyền lớn nhất thế giới sẽ hạ thủy tháng 1 năm 2024

Trong bối cảnh số lượng khách đặt tour du thuyền tăng mạnh trở lại sau đại dịch COVID-19, du thuyền The Icon of the Seas của hãng Royal Caribbean đang hoàn thiện những khâu cuối cùng tại công ty đóng tàu Meyer Turku ở Tây Nam Phần Lan.

Du thuyền lớn nhất thế giới này sẽ chính thức khởi hành chuyến đi đầu tiên vào tháng 1/2024.

Công ty Meyer Turku bắt đầu đóng tàu Icon of the Seas vào năm 2021. Con tàu được dự đoán sẽ thu hút sự chú ý toàn cầu bởi sở hữu nhiều đặc điểm vượt xa những con tàu trước đó.

Với chiều dài hơn 365m, du thuyền này dài hơn tàu Wonder of the Seas đang nắm giữ kỷ lục hiện tại là 362m.

Du thuyền Icon of the Seas có 20 boong, trong đó 18 boong dành cho khách. Tàu nặng tới 250.800 tấn, gấp 5 lần tàu Titanic và vượt du thuyền lớn nhất hiện nay là Wonder of the Seas cũng của hãng Royal Caribbean.