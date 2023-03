Du lịch 30/4: Rao bán rầm rộ, cháy tour trước cả tháng

(VTC News) -

Dịp 30/4 - 1/5 năm nay, người lao động sẽ được nghỉ liên tiếp 5 ngày do lịch nghỉ trùng với ngày cuối tuần và ngày giỗ tổ Hùng Vương. Vì thế, nhiều người đã sớm lên kế hoạch đi du lịch trong kỳ nghỉ này.

Nắm bắt nhu cầu tăng đột biến của du khách, nhiều công ty lữ hành đã tung hàng loạt tour du lịch trong và ngoài nước. Theo một số doanh nghiệp, sau một năm mở cửa, du khách đã dễ dàng đi nước ngoài hơn, chính vì thế, kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, lượng tour quốc tế cũng được rao bán nhiều hơn và rất hút khách.

Theo khảo sát, nhiều tour du lịch quốc tế có giá hấp dẫn và lịch trình hợp lý được nhiều khách hàng lựa chọn. Có thể kể đến tour du lịch Thái Lan 5 ngày 4 đêm khởi hành ngày 28 và 29/4 có giá 12,9 triệu đồng/người; tour du lịch Singapore 4 ngày 3 đêm khởi hành ngày 29/4 từ Hà Nội và TP.HCM có giá 16,9 triệu đồng/người; tour du lịch từ Hà Nội và TP.HCM đi Hồng Kông 4 ngày 3 đêm khởi hành ngày 29/4 giá 18,9 triệu đồng/người; tour du lịch Ấn Độ 7 ngày 6 đêm khởi hành 28 và 29/4 có giá 32,9 triệu đồng/người; tour du lịch Bali 4 ngày 3 đêm khởi hành ngày 27 và 30/4 có giá 17,9 triệu đồng/người...

Trong khi đó, du lịch nội địa cũng sôi động khi các đơn vị lữ hành chào bán hàng loạt tour mới, hấp dẫn với giá cả phải chăng. Điển hình như tour Hà Nội đi Mũi Né, Vũng Tàu 4 ngày 3 đêm khởi hành ngày 30/4 có giá 9,1 triệu đồng/người; tour Hà Nội đi Huế - Đà Nẵng - Hội An 4 ngày 3 đêm giá 8,5 triệu đồng/người; tour du lịch Hà Nội đi Buôn Mê Thuột giá 8,2 triệu đồng/người; tour Hà Nội - Phú Quốc 4 ngày 3 đêm giá 10,6 triệu đồng/người; tour Hà Nội - Nha Trang giá 9,9 triệu đồng/người...

Chị Nguyễn Thị My, nhân viên đại lý bán tour du lịch tại Hà Nội cho biết, các tour nghỉ lễ 30/4 năm nay đều có giá thành cao hơn so với cùng kỳ các năm trước và cao hơn ngày thường từ 10 đến 20% do mức chi phí đầu vào cấu thành giá tour như giá vé máy bay, cơ sở lưu trú, nhà hàng, giá cả nhiên liệu…đều tăng cao hơn. Mặc dù vậy, lượng khách mua tour vẫn đông đúc, nhiều tour đã kín khách.

"Dù mới chỉ là nửa cuối tháng 3 nhưng nhiều tour du lịch nghỉ lễ trong tháng 4 và đầu tháng 5 đều đã hết chỗ. Có thể kể đến một số tour du lịch Trung Quốc cũng được du khách quan tâm hơn do quốc gia này mới mở cửa du lịch trở lại với Việt Nam. Thị trường du lịch nghỉ lễ 30/4 dự báo sẽ là một bước đà tốt cho ngành du lịch bước vào mùa cao điểm hè", chị My nói.

Lên kế hoạch cho cả gia đình đi du lịch Đà Nẵng trong dịp 30/4, anh Đỗ Duy Tùng (Hà Đông, Hà Nội) cho biết, mặc dù chi phí du lịch trong kỳ nghỉ lễ có cao hơn ngày thường, nhưng do đã từ hè năm 2022 gia đình anh không được đi du lịch cùng nhau nên anh và vợ quyết định sẽ cho các con được xả stress trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày này.

"Do thời gian của gia đình mình rất bận, khó có khi cả nhà cùng được nghỉ tới 5 ngày. Vì thế, đây là một cơ hội rất tốt để cả nhà đi du lịch cùng nhau. Mức chi phí có cao hơn nhưng không phải là quá cao, vẫn ở trong phần dự trù gia đình mình có thể bỏ ra", anh Tùng nói.

Trước việc hàng loạt tour du lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 với nhiều mức giá khác nhau đang được rao bán tràn lan, nhiều doanh nghiệp khuyến cáo, du khách cần lựa chọn các cơ sở uy tín để đặt mua tour và nên tìm hiểu kỹ về lịch trình để tránh gặp một kỳ nghỉ lễ không được như kỳ vọng.

