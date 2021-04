Dự đoán 12 con giáp ngày 5/4: Hợi được cấp trên giao trọng trách

(VTC News) -

Dưới đây là những chia sẻ, dự đoán mang tính tham khảo, chiêm nghiệm về cuộc sống, công việc và tình yêu của 12 con giáp hôm nay Thứ Hai ngày 5/4/2021.

Tuổi Tý

Vận trình tổng thể của những người tuổi Tý hôm nay tốt lên, hãy chú ý theo dõi cẩn thận nếu không muốn bỏ lỡ cơ hội làm giàu. Vận may nghề nghiệp ổn định, bạn có thể thể hiện tài năng để đạt hiệu suất cao trong công việc. Tài lộc trung bình, bạn đã tìm ra cách kiếm tiền bớt khó khăn hơn. Nếu may mắn, bạn sẽ tìm được ý trung nhân trong hôm nay.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu nên bớt nóng nảy và quan tâm đến mọi người xung quanh hơn. Trong công việc, bạn nên báo cáo kịp thời tới lãnh đạo, như vậy sẽ được khen ngợi. Tài lộc ảm đạm, bạn nên chú ý chi tiêu hợp lý, bản tính bốc đồng dễ khiến bạn vung tiền quá đà. Vận trình tình cảm trở nên tốt đẹp hơn, những buổi hẹn hò say đắm sẽ đem lại kết quả lâu bền.

Tuổi Dần

Vận may sự nghiệp ở mức chấp nhận được, công việc không suôn sẻ do tính hiếu thắng khiến bạn dễ bị lạc đường. Vận may về tài chính đã được cải thiện, của cải có phần dư giả và thu nhập tăng lên. Vận may về tình duyên xuất hiện, nhưng do không biết quý trọng nên bạn bỏ lỡ rất nhiều cơ hội.

Tuổi Mão

Trong công việc, bạn có thể sẽ phải đối mặt với những tình huống bất ngờ, cần bình tĩnh và chuẩn bị tinh thần để ứng phó với mọi chuyện. Tài chính ảm đạm, nhiều người tuổi Mão vẫn phải lo lắng chuyện kiếm sống qua ngày. Về tình cảm, nếu gặp chuyện không vui thì bạn nên chia sẻ với người ấy, đối phương sẽ rất cảm thông với những khó khăn của bạn trong cuộc sống.

Tuổi Thìn

Công việc của Thìn diễn ra không mấy suôn sẻ, bạn khá mất tập trung và không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao ở chốn công sở. Tài chính khởi sắc, thu nhập tăng lê, bạn có thể duy trì công việc bán thời gian. Về tình cảm, hôm nay những người tuổi Thìn vượng vận đào hoa, rất thu hút người khác giới, Thìn độc thân có khả năng thoát ế rất cao.

Tuổi Tỵ

Vận may công việc được cải thiện, không còn áp lực, công việc hoàn thành đúng thời hạn. Bạn có thể kiếm được một khoản kha khá nhờ công việc ngoài luồng, chất lượng cuộc sống ổn định. Tình duyên khởi sắc, Tỵ độc thân có thể sẽ gặp được người tâm đầu ý hợp thông qua sự giới thiệu của bạn bè.

Tuổi Ngọ

Hôm nay, những người tuổi Ngọ sẽ tạo nên bứt phá trong sự nghiệp, làm rất tốt việc mà trước đây bạn nghĩ mình sẽ không thể nào thực hiện được. Về tài chính, bạn nên thận trọng khi giao dịch với người khác, đừng nên cho vay tiền trong hôm nay. Chuyện tình cảm hài hòa, các mối quan hệ có bước tiến mới.

Tuổi Mùi

Dự đoán 12 con giáp hôm nay cho thấy, bạn cần phải tập trung hết sức vào công việc để đạt được những mục tiêu đã đề ra, nếu cứ chần chừ và trì hoãn thêm nữa thì chắc chắn bạn sẽ không bao giờ nhận về được thành quả gì đâu. Tình hình tài chính ổn định, tuổi Mùi biết cân bằng chi tiêu nên chất lượng cuộc sống được đảm bảo. Về tình cảm, nửa kia có vẻ là chỗ dựa lớn nhất với bạn ở thời điểm này, người ấy rất thấu hiểu, cảm thông và luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bất cứ khi nào.

Tuổi Thân

Tuổi Thân bận rộn với công việc, thậm chí bạn có thể sẽ phải làm việc gấp đôi gấp ba bình thường. Về tài chính, bạn có thể kiếm được một khoản tiền kha khá nhờ công việc ngoài luồng nhưng cũng có nhiều khoản cần phải chi. Về tình cảm, tuổi Thân nên dành thời gian để quan tâm đến nửa kia nhiều hơn, gần đây bạn có vẻ khá bỏ bê họ rồi đấy.

Tuổi Dậu

Dự đoán 12 con giáp cho thấy, bạn rất bận rộn vì công việc quá tải và dồn dập, điều này khiến bạn cảm thấy rất mệt mỏi và chán nản. Tài chính giảm sút, có nhiều khoản cần phải chi khiến túi tiền của bạn hao hụt đi trông thấy. Chuyện tình cảm thăng hoa, các cặp đôi luôn cảm thấy thoải mái và hạnh phúc khi ở cạnh nhau và có thể chia sẻ với nhau bất kỳ chuyện gì trong cuộc sống.

Tuổi Tuất

Trong công việc, bạn nên đề phòng kẻ tiểu nhân đặt điều nói xấu. Về tài chính, bạn không nên “bỏ trứng vào một giỏ”, hãy quan sát biến động thị trường để đưa ra những quyết định sáng suốt. Về tình cảm, bạn và người ấy sẽ có một buổi hẹn hò đáng nhớ vào cuối ngày.

Tuổi Hợi

Dự đoán 12 con giáp cho thấy, tuổi Hợi sẽ được cấp trên tin tưởng và giao phó cho những trách nhiệm mới quan trọng, đây sẽ là cơ hội để bạn thể hiện bản thân nhiều hơn và phát triển sự nghiệp của mình. Về tài chính, bạn có nhiều khoản phải chi khiến bạn áp lực về kinh tế. Về tình cảm, những người độc thân có thể nhận được lời tỏ tình đầy bất ngờ vào cuối ngày. Về sức khỏe, bạn cảm thấy mệt mỏi, lúc nào cũng trong tình trạng muốn ngủ.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.