Dự báo thời tiết tuần tới: Đón không khí lạnh bổ sung, Bắc Bộ rét đậm kéo dài

(VTC News) -

Sau khi không khí lạnh mạnh tràn về vào hôm qua 16/12, nhiệt độ Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ giảm sâu, trời chuyển rét đậm diện rộng, vùng núi Bắc Bộ rét hại. Trong hôm nay 17/12, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến những nơi khác ở Trung Trung Bộ.

Đêm 16 và ngày 17/12 là thời điểm nhiệt độ xuống thấp nhất với nhiệt độ thấp nhất ở trung du và đồng bằng Bắc Bộ phổ biến 11 - 13 độ C, vùng núi 7 - 10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C và khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá; Bắc Trung Bộ 12 - 14 độ C, Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế 16 - 19 độ C.

Trong đó, Hà Nội ngày 17/12 nhiều mây, không mưa, gió đông bắc cấp 2-3, trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12 - 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 14 - 16 độ C.

Miền Bắc rét đậm kéo dài, vùng núi cao khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. (Ảnh minh hoạ: Sơn Bách)

Ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào, cục bộ mưa to. Lượng mưa tính từ 19h/16 đến 3h/17/12 có nơi trên 30mm như: Hương Khê (Hà Tĩnh) 38.4mm, Phong Điền (Thừa Thiên Huế) 136.8mm, Hòa Vang (Đà Nẵng) 98.4mm, Đa Krông (Quảng Trị) 79.4mm…

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày và đêm nay (17/12), Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to và dông với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 80mm; Quảng Trị đến Đà Nẵng mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 40-80mm, có nơi trên 120mm.

Ngay sau đợt không khí lạnh này, khoảng đêm 18, ngày 19/12, nước ta lại đón thêm đợt không khí lạnh tăng cường khá mạnh, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ tiếp tục chìm trong rét đậm kéo dài nhiều ngày, vùng núi Bắc Bộ rét hại. Thời tiết cũng được dự báo khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, đêm 18 và sáng ngày 19/12, Bắc Bộ xuất hiện mưa, mưa nhỏ rải rác.

Từ đêm 18 và ngày 19/12, Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Trung Trung Bộ trong tuần tới cũng được dự báo mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong đó, thời kỳ ngày 19 và 20/12 và thời kỳ từ 22-24/12 có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to và dông.

Nam Trung Bộ từ 22-25/12 mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to. Nam Bộ và Tây Nguyên trong các ngày 23-25/12 mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.