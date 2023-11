Dự báo thời tiết 10 ngày tới: Bắc Bộ sắp rét, Hà Nội nhiệt độ giảm sâu

(VTC News) -

Bản tin mới nhất của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn cho biết, đêm nay 8/11 và ngày mai 9/11, Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ; nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

Từ khoảng ngày 13/11, Bắc Bộ có khả năng trời rét.

Kiểu thời tiết này của Thủ đô còn tiếp tục duy trì đến cuối tuần. Từ Chủ nhật 12/11, nền nhiệt giảm mạnh, trời chuyển mưa dông; sang 13/11, nền nhiệt thấp nhất trong ngày khoảng 21 độ C, cao nhất 23 độ C (giảm hơn nhiệt độ cao nhất ghi nhận hôm nay 8/11 tới 9 độ C).

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới.

Dưới đây là dự báo thời tiết 10 ngày tới, từ 8/11 đến 17/11 cho cả nước

Dự báo thời tiết các khu vực trong 24 đến 48 giờ tới

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; riêng vùng núi Bắc Bộ có mưa rào, dông vài nơi.

Nam Bộ có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).

Các khu vực khác có mưa rào, dông vài nơi; riêng Tây Nguyên và ven biển Nam Trung Bộ chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Nhận định hình thế thời tiết từ 3-10 ngày

Khu vực Bắc Bộ từ ngày 12-13/11 khả năng có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng phía Đông Bắc Bộ ngày có khả năng có 11/11 có mưa rải rác. Từ khoảng ngày 13/11 có khả năng trời rét.

Trung Bộ từ khoảng ngày 13-17/11 có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng. Bắc Trung Bộ từ khoảng ngày 13/11 khả năng trời chuyển lạnh.

Nam Bộ, chiều tối và tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

