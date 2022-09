Dự báo mưa to diện rộng ở Bắc - Trung Bộ, có nơi trên 400mm

(VTC News) -

Video: Chuyên gia khí tượng cảnh báo mưa to diện rộng ở miền Bắc

Chiều 22/9, ông Nguyễn Hữu Thành - Phó Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia - cho biết, từ chiều tối 22/9 đến ngày 24/9, khu vực từ Thanh Hóa tới Quảng Trị mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 200-300mm, cục bộ có nơi trên 400mm; khu vực đồng bằng, ven biển Bắc Bộ và Thừa Thiên Huế mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 60-120mm, có nơi trên 150mm.

Mưa to đến rất to ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, mưa vừa, mưa to ở đồng bằng Bắc Bộ khả năng kéo dài đến 25/9.

Cũng theo ông Thành, năm nay, ảnh hưởng của hiện tượng Lanina nên không khí lạnh có thể hoạt động sớm và mạnh hơn bình thường.

Bắc Bộ, Trung Bộ sắp đón đợt mưa to diện rộng. (Ảnh minh hoạ: Ngô Nhung).

"Theo dự báo, đợt không khí lạnh yếu ảnh hưởng đến nước ta kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới cùng với hoạt động của nhiễu động trong đới gió Đông trên cao có thể gây mưa to đến rất to và dông cho các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ như trên.

Trong mưa dông, khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Cần rà soát các điểm xung yếu có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất để chủ động phòng tránh", ông Thành nói.

Cơ quan khí tượng cho biết thêm, chiều tối và đêm 22/9, từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 100m; trung du và vùng núi Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 50mm.