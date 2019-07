Dự án Happy One rao bán trái phép, Vạn Xuân Group đổ lỗi cho sàn giao dịch

Liên quan đến việc dự án Happy One của Vạn Xuân Group huy động vốn trái phép, ngày 22/7, trả lời VTC News, Phó Tổng giám đốc Vạn Xuân Group cho rằng, việc các sàn giao dịch thực hiện nhận cọc giữ chỗ dự án Happy One không liên quan đến công ty này. Đồng thời, Vạn Xuân Group không nhận bất cứ khoản tiền nào từ việc nhận cọc, tất cả là do các sàn giao dịch.

Theo đó, trước việc nhiều đơn vị phân phối đang thực hiện thu 50 triệu đồng/căn hộ từ khách hàng, vị đại diện này lý giải rằng, số tiền 50 triệu là do là khách hàng có thiện chí muốn sở hữu căn hộ tại dự án Happy One nên mới tự nguyện đặt chỗ trước.

Dự án Happy One (phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) hiện chưa có diện mạo nhưng các sàn giao dịch đã nhận đặt chỗ đến căn hộ ở tầng 12 của dự án.

"Thật ra, mỗi đơn vị bán hàng đều có cách làm riêng. Dự án Happy One hiện đang trong giai đoạn làm móng, việc bán hàng chúng tôi giao cho Công ty CP Dịch vụ BĐS Danh Khôi (DKRS), Vạn Xuân Land (sàn của Vạn Xuân Group) và một số sàn gia dịch khác.

Các sàn chỉ nhận giữ chỗ 50 triệu đồng/căn là tiền của những khách hàng có thiện chí muốn sở hữu căn hộ, việc nhận giữ chỗ này không liên quan đến Vạn Xuân Group. Vạn Xuân Group không thu tiền, bởi số tiền này là rất nhỏ so với một doanh nghiệp như chúng tôi. Số tiền các sàn sau khi nhận thu sẽ chuyển về cho đơn vị bán hàng chính thức là DKRS", Phó Tổng giám đốc Vạn Xuân Group nói.

Trước đó, ngày 28/5/2019, thị trường bất động sản Bình Dương và TP.HCM bỗng “nổi sóng” khi thông tin Vạn Xuân Group thực hiện ký kết hợp tác với hàng loạt đơn vị: Vạn Xuân Land, Công ty tổng thầu xây dựng Tân Kỷ, ngân hàng BIDV, tập đoàn quản lý vận hành Anabuki (Nhật Bản)… để phát triển dự án Khu căn hộ biệt lập 4.0 - Happy One.

Đáng chú ý, với sự góp mặt của DKRS - “ông trùm” trong nghành phân phối sản phẩm bất động sản vừa nhận được giải thưởng “Top 10 Sàn giao dịch bất động sản tiêu biểu Việt Nam 2018” càng giúp cho người tiêu dùng tin rằng, thị trường bất động sản Bình Dương đã và đang phát triển minh bạch, thực hiện đúng theo quy định pháp luật.

Lễ ký kết hợp tác giữa Vạn Xuân Group và DKRS tưởng chừng sẽ tạo cú hích lớn trên thị trường bất động sản Bình Dương. Thế nhưng, ít ai ngờ “cú bắt tay” này lại chính là tiền đề để hai “ông trùm” bất động sản này ra quân giới thiệu dự án “ma” Happy One đến người tiêu dùng?

Dự án Khu căn hộ biệt lập 4.0 Happy One tọa lạc trên Đại lộ Bình Dương (phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) do Công ty Cổ phần Tập đoàn Địa ốc Vạn Xuân (Vạn Xuân Group) làm chủ đầu tư. Dự án có diện tích gần 6.000 m2, cao 21 tầng, gồm 486 căn hộ và 11 căn duplex. Mức giá bán dự kiến từ 27 triệu/m2 (bao gồm VAT).

Vạn Xuân Group cho rằng việc các sàn giao dịch thực hiện nhận cọc giữ chỗ dự án Happy One không liên quan đến công ty.

Theo khảo sát thực tế của PV VTC News ngày 16/7, khu đất được Vạn Xuân Group giới thiệu với tên gọi là dự án Happy One hiện vẫn là bãi đất trống, bên trong, một số công nhân và máy móc đang ép cọc thử tải, chưa thi công phần móng. Tuy nhiên, hiện các sàn giao dịch giao dịch đã nhận đặt chỗ đến căn hộ ở tầng 12 của dự án.

Trong khi đó, Luật Kinh doanh bất động sản hiện hành quy định rõ: "Trước thời điểm hình thành xong phần móng, chủ đầu tư không được thu bất kì khoản tiền nào ngoài tiền hợp đồng hợp tác kinh doanh chia lợi với cả dự án".

Ở một diễn biến khác, Phòng Quản lý nhà, thị trường bất động sản (thuộc Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương) lại khẳng định trên địa bàn tỉnh này hiện không có dự án nào mang tên Khu căn hộ biệt lập 4.0 Happy One.

“Tỉnh không cấp phép chủ trương cho dự án nào mang tên Khu căn hộ biệt lập 4.0 Happy One xây dựng trên địa bàn, bản thân tôi cũng chưa bao giờ nghe hay nhìn thấy cái tên dự án này trong hồ sơ trình lên Sở Xây dựng”, đại diện Phòng Quản lý nhà, thị trường bất động sản Bình Dương khẳng định.

Về vấn đề này, trả lời PV VTC News, vị Phó Tổng giám đốc Vạn Xuân Group cho biết, Happy One là tên thương mại của dự án, được công ty đặt ra để thuận tiện trong công tác truyền thông. Tên dự án được Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương cấp phép là "Chung cư Vạn Xuân Bình Dương".

