Đột kích vũ trường ở Hải Phòng, tạm giữ gần 400 'dân chơi'

(VTC News) -

Chiều 20/11, trả lời PV VTC News, một lãnh đạo Công an quận Ngô Quyền (Hải Phòng), cho biết, đêm qua (19/11), các phòng nghiệp vụ thuộc Công an TP Hải Phòng phối hợp Công an quận Ngô Quyền huy động lực lượng đột kích vũ trường Hoàng Gia (trên phố Lạch Tray, Hải Phòng), tạm giữ gần 400 "dân chơi".

Hàng trăm "dân chơi" tại tụ vũ trường nổi tiếng ở Hải Phòng.

Thời điểm lực lượng chức năng xuất hiện, hàng trăm nam nữ đang nhảy múa theo tiếng nhạc, nhiều người trong số này có biểu hiện sử dụng chất cấm.

Sau ít giờ kiểm tra, công an thu giữ chứng cứ việc sử dụng trái phép chất ma túy tại vũ trường nổi tiếng bậc nhất đất Cảng. Riêng các "dân chơi" được đưa về một địa điểm khác để phân loại, xử lý theo quy định.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.