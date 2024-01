Đồng Tháp: Phá đường dây dụ dỗ học sinh mở tài khoản ngân hàng rồi bán lại

(VTC News) -

Ngày 10/1, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố bị can, bắt giam: Nguyễn Trung Tân (SN 1989), Phạm Hoàng Phúc (SN 2000), Phạm Nhứt Lý (SN 1971), Chế Thanh Tú (SN 1988), La Trần Thế Ngọc, (SN 1981), Nguyễn Thanh Khải (SN 1977) - cùng ngụ tinh Đồng Tháp để điều tra về tội Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Các bị can trong đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng ở Đồng Tháp. (Ảnh Công an Đồng Tháp)

Liên quan đến vụ án, ngày 9/1, Thái Nhựt Phương (SN 1977, trú tại phường 1, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) ra đầu thú.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2019 đến nay, nhóm này đã liên kết, móc nối với nhau hình thành đường dây mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác nhằm thu lợi bất chính.

Thủ đoạn của đường dây này là tìm kiếm học sinh, sinh viên, công nhân… cần tiền tiêu xài để gợi ý, dụ dỗ, lôi kéo, cung cấp số thuê bao (sim rác), phí mở tài khoản.

Thái Nhật Phương cùng tang vật tại cơ quan điều tra. (Ảnh Công an Đồng Tháp)

Sau đó hướng dẫn người mở bán tài khoản cách thức đăng ký mở tài khoản tại các Ngân hàng thương mại trên địa bàn TP Cao Lãnh. Mỗi tài khoản đăng ký thành công, nhóm này thu mua lại với giá từ 150.000 đồng - 700.000 đồng, sau đó bán lại qua nhiều kẻ trung gian để sử dụng vào mục đích vi phạm pháp luật khác.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra đã khám xét khẩn cấp chỗ ở của các bị can nêu trên, thu giữ 157 điện thoại di động, 22 máy tính xách tay, 16 sổ sách ghi chép thông tin, cùng nhiều tài liệu, đồ vật khác liên quan đến vụ án.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục xác minh, làm rõ.