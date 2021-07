3 bệnh nhân COVID-19 ở Đồng Tháp qua đời

(VTC News) -

Trường hợp tử vong số 117 là bệnh nhân 20010, 52 tuổi, nữ, ở TP Sa Đéc, Đồng Tháp. Bệnh nhân có tiền sử bệnh đái tháo đường type 2, suy thận mạn tính được điều trị tại Bệnh viện Sa Đéc, Đồng Tháp.

Bệnh nhân tử vong ngày 6/7 do viêm phổi nặng do nhiễm SARS-CoV-2 biến chứng suy hô hấp tiến triển trên bệnh nhân đái tháo đường type 2, suy thận mạn.

Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. (Ảnh minh hoạ: SKĐS)

Trường hợp tử vong số 118 là bệnh nhân 20035, 43 tuổi, nữ, ở huyện Lấp Vò, Đồng Tháp. Bệnh nhân có tiền sử di chứng tai biến mạch máu não, đái tháo đường type 2, cushing do thuốc điều trị tại Bệnh viện Sa Đéc, Đồng Tháp.

Bệnh nhân tử vong ngày 6/7 do viêm phổi nặng do nhiễm SARS-CoV-2 biến chứng suy hô hấp tiến triển trên bệnh nhân loét vùng cùng cụt, di chứng tai biến mạch máu não, đái tháo đường type 2, cushing do thuốc.

Trường hợp tử vong số 119 là bệnh nhân 20608, 59 tuổi, nam, địa chỉ: huyện Châu Thành, Đồng Tháp. Bệnh nhân có tiền sử xơ gan giai đoạn cuối do viêm gan siêu vi B, tăng huyết áp điều trị tại Bệnh viện Sa Đéc, Đồng Tháp.

Bệnh nhân tử vong ngày 7/7 do viêm phổi nặng do nhiễm SARS-CoV-2 biến chứng suy hô hấp tiến triển trên bệnh nhân xơ gan giai đoạn cuối do viêm gan siêu vi B, tăng huyết áp.