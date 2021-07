Bốn bệnh nhân COVID-19 ở TP.HCM và Đồng Tháp qua đời

(VTC News) -

Trường hợp tử vong số 113 là bệnh nhân 13099, nam 79 tuổi, địa chỉ quận 5, TP.HCM. Trường hợp có tiền sử lao phổi đã hoàn thành điều trị, đái tháo đường type 2. Ngày 20/6, bệnh nhân xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và được điều trị tại Bệnh viện huyện Củ Chi.

Đến ngày 23/6, bệnh nhân ho khan kèm nặng ngực và được chuyển Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch TP.HCM. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bị viêm phổi do SARS-CoV-2 trên nền bệnh cao tuổi, di chứng lao phổi, đái tháo đường type 2.

Bệnh nhân tử vong lúc 15h35 phút ngày 4/7. Nguyên nhân tử vong do viêm phổi do SARS-CoV-2 mức độ nguy kịch biến chứng suy hô hấp tiến triển, sốc nhiễm trùng, tổn thương đa cơ quan, di chứng lao phổi, đái tháo đường type 2.

Trường hợp tử vong số 114 là bệnh nhân 12967, nữ, 61 tuổi, địa chỉ quận 1, TP.HCM. Ngày 18/6, bệnh nhân xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, điều trị tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch.

Bệnh nhân tử vong lúc 16h35 phút ngày 5/7. Nguyên nhân tử vong do viêm phổi do SARS-CoV-2 mức độ nguy kịch biến chứng suy hô hấp cấp tiến triển, sốc nhiễm trùng, nghi ngờ nhồi máu cơ tim cấp killip 3.

Khu vực cách ly điều trị bệnh nhân COVID-19. (Ảnh minh hoạ: SKĐS)

Trường hợp tử vong số 115 là bệnh nhân 19943, 61 tuổi, nữ, địa chỉ tại TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Bệnh nhân có tiền sử đái tháo đường type 2, suy thận mạn.

Bệnh nhân tử vong ngày 5/7, được chẩn đoán nguyên nhân tử vong do viêm phổi nặng do nhiễm SARS-CoV-2 biến chứng suy hô hấp tiến triển trên bệnh nhân đái tháo đường type 2, bệnh thận mạn, bệnh tim thiếu máu cục bộ.

Trường hợp tử vong số 116 là bệnh nhân 20043, 65 tuổi, nam, địa chỉ tại huyện Lai Vung, Đồng Tháp. Trường hợp này có tiền sử bệnh loét vùng cùng cụt, di chứng tai biến mạch máu não, đái tháo đường type 2, cushing do thuốc.

Bệnh nhân tử vong ngày 6/7 do viêm phổi nặng do nhiễm SARS-CoV-2 biến chứng suy hô hấp tiến triển trên bệnh nhân loét vùng cùng cụt, di chứng tai biến mạch máu não, đái tháo đường type 2, cushing do thuốc.