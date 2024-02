Đóng thành công du thuyền đẳng cấp quốc tế

(VTC News) -

Những ngày cuối tháng 12/2023, ông Đàm Đức Kháng - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Đóng tàu Hạ Long (Quảng Ninh) như con thoi từ phòng làm việc đến các phân xưởng, đà tàu 50.000 T để kiểm tra, chỉ đạo sản xuất.

Đội ngũ kỹ sư, công nhân cùng hệ thống máy móc, phương tiện, thiết bị kỹ thuật đang tập trung cao độ đóng mới du thuyền Essence Grand HaLong Bay Cruise II. Trước đó, đầu tháng 10/2023, du thuyền Essence Grand HaLong Bay Cruise I đã hạ thủy và bàn giao cho chủ đầu tư, chỉ sau 18 tháng thi công.

Dẫn chúng tôi tham quan một vòng từ các phòng chỉ đạo, điều hành đến khu vực nhà xưởng, đà tàu 50.000 T, ông Kháng tự hào khẳng định: “Du thuyền Essence Grand HaLong Bay Cruise I và II được tạo ra bởi bàn tay và khối óc của người Việt. Trong đó, Công ty Vitechco thiết kế kỹ thuật và Le Anh Design thiết kế nội thất, Công ty Đóng tàu Hạ Long đảm nhiệm thi công. Chúng tôi chỉ mua bản quyền 3 phần mềm Cadwin 2013, Ship Constructor 2014 và Rhinoceros hỗ trợ quá trình thi công”.

Trong những chuyến công tác trước, nhóm phóng viên đã từng “thực mục sở thị” du thuyền Essence Grand I. Du thuyền có chiều dài lên tới 110m, tương đương chiều dài một sân bóng đá tiêu chuẩn FIFA. Diện tích boong chính gần 2.000m2. Du thuyền có 55 phòng ngủ với sức chứa lên đến hơn 300 khách.

Thiết bị nội thất sử dụng các vật liệu cao cấp, sang trọng, độc đáo, tích hợp hệ thống giải trí hiện đại và các thiết bị kết nối thông minh… Du thuyền còn có quầy bar, phòng karaoke, massage và không gian vui chơi cho trẻ em.

Stellar Sky Bar - địa điểm ngắm hoàng hôn đầy lãng mạn giữa lòng vịnh Hạ Long (Ảnh: Chủ đầu tư cung cấp)

Essence Grand HaLong Bay Cruise I được các chuyên gia hàng hải đánh giá là con tàu “xanh”. Đây chính là ưu điểm nổi bật nhất của du thuyền đẳng cấp 6 sao so với các du thuyền trước đây Công ty Đóng tàu Hạ Long từng sản xuất.

“Yếu tố “xanh” ở đây là quá trình chế tạo con tàu với vật liệu thân thiện với con người và môi trường, trang thiết bị hiện đại với khả năng tiết kiệm năng lượng cao, đem lại sự tiện nghi và thoải mái cho người sử dụng”, ông Kháng nói.

Theo vị lãnh đạo Công ty đóng tàu Hạ Long, du thuyền Essence Grand HaLong Bay Cruise I là du thuyền lưu trú đầu tiên tại Việt Nam đảm bảo môi trường xanh theo chuẩn quốc tế. Hệ thống điện sử dụng biến áp cách ly và 100% đèn led, đảm bảo an toàn tối đa cho con người và mang lại hiệu quả tối ưu, giúp giảm nhiên liệu tiêu thụ cho hệ thống phát điện.

Yếu tố "xanh" là quá trình chế tạo con tàu với vật liệu thân thiện với con người và môi trường. Ông Đàm Đức Kháng

“Với mục tiêu xây dựng dự án xanh, Essence Grand HaLong Bay Cruise I sử dụng hệ thống heatpump để gia nhiệt cho hệ thống nước nóng sử dụng trên tàu cho cả sinh hoạt và bể bơi, vừa giúp tiết kiệm đến 75% năng lượng điện để sản xuất nước nóng, vừa đảm bảo nhiệt độ lý tưởng cho buồng máy, giúp tăng tuổi thọ của các trang thiết bị cũng như đảm bảo môi trường làm việc cho thuyền viên”, ông Kháng chia sẻ.

Để đóng mới siêu du thuyền này, đội ngũ kỹ sư, công nhân của Công ty Đóng tàu Hạ Long phải ứng dụng một loạt kỹ thuật, công nghệ có tính đột phá, hệ thống quản lý môi trường, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp của công nhân thực hiện đúng theo tiêu chuẩn quốc tế.

“Những ứng dụng này kết hợp với chuyên môn và kinh nghiệm của đội ngũ lao động lành nghề tạo ra những siêu du thuyền đẳng cấp và đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng.

Công nghệ gia công tôn với với nhiều đường cong phức tạp, đặc biệt là công nghệ bả tràn được thực hiện bởi đội ngũ công nhân kỹ thuật cao. Đây là du thuyền đầu tiên ở Việt Nam được bả toàn bộ vỏ tàu, tạo ra các bề mặt nhẵn, bóng không kém gì các du thuyền cao cấp trên thế giới”, ông Đàm Đức Kháng khẳng định.

Thành công trong việc đóng mới du thuyền Essence Grand HaLong Bay Cruise I nhờ sự kết hợp giữa chất lượng công nghệ và quy trình sản xuất, đáp ứng các tiêu chuẩn về kỹ thuật, thiết kế và an toàn, chứng tỏ năng lực, kỹ năng chuyên nghiệp của đội ngũ kỹ sư và công nhân viên nhà máy.

“Việc xử lý thành công các thách thức kỹ thuật cũng như duy trì môi trường làm việc an toàn chứng tỏ sự chuyên nghiệp của công ty chúng tôi. Năng lực sản xuất có thể được đánh giá qua khả năng tối ưu hóa quy trình và tài nguyên. Những yếu tố trên cùng tạo nên hình ảnh toàn diện về sự năng động và chuyên nghiệp của công ty”, ông Kháng nói.

Du thuyền Essence Grand HaLong Bay Cruise I được các chuyên gia hàng hải đánh giá là con tàu “xanh”, do chính cán bộ, kỹ sư Công ty TNHH MTV Đóng tàu Hạ Long đóng mới.

Du thuyền Essence Grand HaLong Bay Cruise II do bàn tay và khối óc người Việt sản xuất, mang tiêu chuẩn kép về an toàn và chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, hướng tới tiêu chí đặt con người làm trung tâm, đảm bảo môi trường xanh. Thêm nữa, do thi công tại Việt Nam nên chi phí đóng du thuyền được tối ưu.

“Chúng tôi đang tập trung nhân lực, vật lực, công nghệ để sớm hoàn thiện dự án đóng mới Du thuyền Essence Grand HaLong Bay Cruise II. Thành công của 2 du thuyền minh chứng cho doanh nghiệp và đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân của công ty đã có đủ trình độ, năng lực, phương tiện, thiết bị kỹ thuật, công nghệ để đóng những siêu du thuyền “triệu đô” cho doanh nghiệp Việt Nam, và sẽ vươn tầm ra thế giới tiếp nhận những đơn hàng tương tự”, ông Đàm Đức Kháng tự tin.