Đồng Nai: Điều tra tài xế xe tải tông loạt xe máy dừng đèn đỏ rồi bỏ trốn

(VTC News) -

Tối 5/11, Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đang điều tra vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 51 làm một người bị thương.

Khoảng 17h30, ô tô tải biển số 54Z1-1334 đi trên quốc lộ 51 từ Bà Rịa - Vũng Tàu lên Đồng Nai.

Khi đến ngã ba Sáu Đúng thuộc địa phận ấp 5, xã An Phước, huyện Long Thành, xe tải lao thẳng vào những phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ tại ngã ba giao với quốc lộ 51.

Hiện trường vụ xe tải tông nhiều xe máy chờ đèn đỏ trên quốc lộ 51 ở Đồng Nai. (Ảnh: N.T)

Sau khi gây tai nạn, tài xế nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Vụ tai nạn khiến ô tô 5 chỗ biển số 61A- 879.29 và 6 xe máy hư hỏng, may mắn không có thiệt hại về người.

Theo người dân, khi xe tải lao đến, nhiều người đã kịp thời vứt xe máy và bỏ chạy nên thoát nạn.

Tai nạn xảy ra lúc tan tầm khiến giao thông qua khu vực ùn tắc cục bộ. CSGT Đồng Nai có mặt điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân.

Ba ngày trước đó, cũng tại Đồng Nai xảy ra vụ tai nạn khiến 4 người thương vong.

Cụ thể, khoảng 3h ngày 2/10, xe tải mang BKS: 60C-377.13 chạy trên đường đường tỉnh 767 theo hướng đi từ huyện Vĩnh Cửu về huyện Trảng Bom. Khi đến khu vực thuộc địa phận xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, xe này va chạm trực diện với xe máy mang BKS: 60B9-117.23 đang chạy hướng ngược lại.

Cú tông mạnh khiến 4 nam thanh niên trên xe máy văng xuống đường, trong đó 3 người tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương nặng được người dân hỗ trợ đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nhận được tin báo, Công an huyện Trảng Bom cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai đã khám nghiệm hiện trường, trích xuất hình ảnh camera an ninh điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.