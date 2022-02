Đón trẻ mầm non trở lại trường sau Tết, TP.HCM có thiếu giáo viên?

(VTC News) -

Tại hệ thống Trường mầm non Ngôi Sao Sáng (TP Thủ Đức), công tác vệ sinh trường lớp, khử khuẩn đã được hoàn tất, trường cũng chuẩn bị chu đáo các trang thiết bị dạy học cũng như thiết bị phòng, chống dịch COVID-19 để sẵn sàng đón trẻ trở lại vào ngày 14/2 tới.

Ông Nguyễn Quang Tiệp, Chủ hệ thống cho biết, trường vừa tổ chức tập huấn các phương án ứng phó với dịch bệnh, diễn tập các tình huống xử lý nếu có F0 cho giáo viên theo quy trình sẵn có của Sở GD&ĐT và Sở Y tế TP.HCM.

Trẻ học tại Mầm non Ngôi Sao Sáng. (Ảnh: Website trường)

Mặc dù thời gian qua hệ thống các trường mầm non trên địa bàn thành phố nói chung gặp rất nhiều khó khăn khi phải tạm thời “đóng băng” do dịch, nhiều trường đứng trước nguy cơ giải thể, nhân viên nghỉ việc nhiều, song theo ông Tiệp, Trường Mầm non Ngôi Sao Sáng vẫn duy trì được đội ngũ. Đến thời điểm hiện tại, trường không gặp khó khăn về nhân sự, đủ giáo viên, bảo mẫu để bắt đầu dạy học từ 14/2.

“Ở tại cơ sở, tất cả các cô đều đi làm bình thường, rất vui là không có giáo viên nào nghỉ việc, các cô vẫn cố gắng giữ hợp đồng, ở lại với trường”, ông Tiệp nói.

Ông Tiệp cho biết thêm, các giáo viên của trường đã sẵn sàng đón trẻ trở lại và hiện hầu hết các cô đã được tiêm 2 - 3 mũi vaccine phòng COVID-19. Giáo viên phấn khởi, lạc quan, nhưng cũng rất cẩn trọng, linh hoạt để đón trẻ trở lại trường vui vẻ và đảm bảo an toàn trong phòng dịch.

Các trường mầm non tại TP.HCM đã sẵn sàng để đón trẻ quay trở lại từ ngày 14/2 tới. (Ảnh: T.Nhung)

“Tinh thần là sống chung, thích ứng linh hoạt với dịch nên các cô cũng thoải mái, không ngại tiếp xúc. Trường sẽ chuẩn bị đầy đủ khẩu trang, sát khuẩn cho các con, theo dõi sức khỏe của trẻ theo từng buổi chứ không theo từng ngày như trước. Trẻ có biểu hiện ho, sốt,… thì tạm thời không đến trường”, ông Tiệp cho hay.

Về ý kiến phụ huynh, theo Chủ hệ thống Mầm non Ngôi Sao Sáng, hầu như tất cả cha mẹ có trẻ học tại trường đều đồng ý cho con đi học trở lại. Do họ cũng yên tâm về công tác phòng dịch của trường cũng như các quy định về an toàn dịch bệnh mà Sở GD&ĐT TP ban hành.

“Đa số phụ huynh đều mong muốn đưa con đến trường, nhiều phụ huynh còn muốn sớm hơn, nhưng theo kế hoạch của UBND TP là từ 14/2, trẻ từ 3 tuổi trở lên bắt đầu học. Nói chung phụ huynh rất sẵn sàng cho con đi lớp để bình thường mới, công việc của họ cũng thuận tiện hơn”, ông Tiệp nói.

Tương tự, thầy Nguyễn Phương Bình, Trường Mầm non 1 (quận 5) cho biết, mọi sự chuẩn bị về trang thiết bị cũng như công tác tập huấn phòng chống dịch, ứng phó các tình huống dịch bệnh đã được nhà trường thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và chu đáo.

“Đón trẻ trở lại ngày 14/2, phụ huynh đưa trẻ đến trường sẽ khai báo y tế, đi một chiều ra cổng, giáo viên đón trẻ tại sân trường vào lớp một chiều, đảm bảo thực hiện tốt 5K”, thầy Bình nói.

Về nhân sự dạy học, thầy Bình cho hay, hiện trường không gặp khó khăn nào, trường có đủ giáo viên đứng lớp cũng như bảo mẫu chăm sóc trẻ.

“Sau thời gian nghỉ dịch, giáo viên cũng háo hức, chờ đợi được đón trẻ trở lại trường. Các thầy cô giáo thì thoải mái, vui vẻ”, thầy Bình chia sẻ.

Trẻ mầm non tại TP.HCM trong hoạt động vui chơi ở trường.

Trả lời VTC News, ông Phạm Đăng Khoa, Trưởng Phòng GD&ĐT quận 3 cho hay, qua kiểm tra công tác chuẩn bị đón trẻ trở lại trường sau Tết, cũng như báo cáo của các trường mầm non (kể cả ngoài công lập), quận không thiếu giáo viên, nhân sự đều đảm bảo để sẵn sàng đón trẻ trở lại.

Tương tự, ông Ngô Văn Tuyên, Trưởng phòng GD&ĐT quận Bình Tân cho hay, quận không xảy ra tình trạng thiếu giáo viên mầm non, kể cả các cơ sở ngoài công lập.

Bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng Giáo dục Mầm non, Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết, đơn vị đang nắm tình hình các trường mầm non, nhóm trẻ trên địa bàn chuẩn bị đón trẻ vào tuần tới, nhất là số lượng trẻ đến lớp, đội ngũ giáo viên. Đến nay chưa quận, huyện nào ghi nhận tình trạng thiếu giáo viên, chỗ học cho trẻ mầm non đến mức quá căng thẳng.

"Việc thiếu giáo viên mầm non ở các đơn vị ngoài công lập là có nhưng ít. Các trường, địa phương cân đối được. Vì thời gian đầu, số trẻ đến trường chưa đủ 100%, các trường vẫn đảm đảo đủ giáo viên cho số trẻ đi học", bà Điệp cho biết.

Theo Phòng Giáo dục Mầm non, hơn 60% phụ huynh đồng ý cho trẻ mầm non đến trường trở lại vào giữa tháng 2. Do đó, các trường sẽ cân đối bằng cách ghép lớp hoặc điều động giáo viên từ lớp này sang lớp khác. Các cơ sở mầm non được trưng dụng cho tiêm vaccine phòng COVID-19 đã được trả lại 100%.

Ảnh minh họa.

Hiện nay, đa số các cơ sở mầm non ở TP.HCM đã hoàn thành việc vệ sinh, khử khuẩn khuôn viên, phòng học, đồ dùng. Thời gian qua, Sở GD&ĐT đã kiểm tra công tác chuẩn bị của các trường, nhóm lớp.

Phòng Giáo dục Mầm non và các phòng, ban khác tiếp tục chia thành nhiều đoàn công tác kiểm tra các trường mầm non, nhóm trẻ ở TP Thủ Đức và các quận, huyện. Phòng giáo dục các địa phương cũng kiểm tra, duyệt phương án đón trẻ của các trường, trong đó lưu ý đến các tiêu chí an toàn theo bộ tiêu chí an toàn trường học của TP.HCM.

Theo bà Điệp, trước khi trẻ đi học lại, các trường phải tổ chức họp phụ huynh, có thể bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến. Dù tổ chức họp theo hình thức nào, giáo viên phải thông tin, hướng dẫn rõ ràng về việc phân luồng cho phụ huynh ra, vào bằng lối nào; được biết con học, ăn uống ra sao; trường hợp có ca nhiễm trong trường sẽ được xử lý thế nào; tình hình phòng dịch và tiêm vaccine của giáo viên…

"Trường hợp trẻ đi học lại nhưng hiện trường đã giải thể, Sở chỉ đạo các quận, huyện tạo điều kiện cho những em này được vào học ở những cơ sở lân cận, gần nhà, thuận tiện nhất cho phụ huynh. Tinh thần của Sở là không để trẻ em nào không có chỗ học", bà Điệp nói.