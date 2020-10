Đồn biên phòng ở Quảng Bình đổ sập, nhiều chiến sỹ may mắn thoát nạn

Chiều 20/10, lãnh đạo Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Cha Lo (huyện Minh Hóa, Quảng Bình), xác nhận thông tin một vụ sạt lở rất lớn đã xảy ra tại đồn này khiến nhiều dãy nhà trong đồn bị sập, hư hỏng.

May mắn là toàn bộ các cán bộ chiến sĩ của đồn đều an toàn, hiện người và quân trang trong đồn đều được di dời đến một địa điểm khác an toàn hơn.

Được biết, khoảng 10h30 ngày 19/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo phát hiện khu vực đóng quân của đơn vị có dấu hiệu sụt lún, tường nhà ở và làm việc có nhiều vết nứt dài khoảng gần 1m. Chỉ 2 tiếng sau, tiếp tục xuất hiện các vết nứt lớn hơn ở các dãy nhà làm việc.

Nhiều khu nhà ở Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc Tế Cha Lo nứt toác, đổ sập. (Ảnh: VNN)

Những dấu hiệu bất thường này có khả năng gây nguy hiểm đến tính mạng của cán bộ, chiến sĩ và vũ khí trang bị, tài liệu của đơn vị nên Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình chỉ đạo lập tức di chuyển đến nơi an toàn, bố trí cán bộ, chiến sĩ quan sát, cảnh giới từ xa ngăn không cho người đến khu vực nguy hiểm và bảo vệ doanh trại.

Cũng trong chiều 19/10, do ảnh hưởng của trận mưa lũ lớn chưa từng có khiến khoảng 500m đường Quốc lộ 12A bị sụt lún, vỡ ra từng mảng, rất nguy hiểm.

Trung tá Võ Minh Tiến - Đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát CSGT Công an tỉnh Quảng Bình xác nhận thông tin và cho biết thêm, vị trí nứt, sạt lở và biến dạng tại km 137, gần cửa khẩu Cha Lo và sáng 20/10 đường khu vực này sạt lở đặc biệt nghiêm trọng.

Quốc lộ 12A đoạn gần Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo (Quảng Bình) sạt lở, nứt toác.

Hình ảnh cho thấy QL12A bị nứt gãy, sạt lở nghiêm trọng như có một trận động đất lớn vừa mới xảy ra. Cả mặt thảm đường nhựa dài nứt, bong lên khỏi mặt đường, với những rãnh nứt sâu, rộng. Mặt đường bên mái taluy sạt lở xuống vực. Hiện khu vực này đặc biệt nguy hiểm, chính quyền và người dân phong tỏa, cấm đường 2 chiều đi qua đây.