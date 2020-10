Khen ngợi Công an Quảng Bình giải cứu 18 người trên xe khách bị lũ cuốn

Video: Khoảnh khắc nghẹt thở giải cứu xe khách giường nằm bị lũ cuốn trôi ở Quảng Bình

Ngày 19/10, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự Bộ Công an vừa gửi thư khen ngợi cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Quảng Bình cứu hộ thành công 18 người trên xe ô tô khách gặp nạn và đưa về nơi an toàn.

Theo Bộ Công an, rạng sáng (19/10), tại quốc lộ 9E thuộc địa phận thị trấn Nông trường Việt Trung (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình), xe khách BKS 43B-024.54 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Quảng Hà (TP Đà Nẵng) chở 18 người (trong đó 5 phụ nữ, 1 trẻ nhỏ) đi theo hướng Bắc - Nam gặp nước lũ xoáy bị cuốn trôi khoảng 30m.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Quảng Bình nhanh chóng tập trung các lực lượng công an, trong đó Công an huyện Bố Trạch, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Phòng CSGT của công an tỉnh cùng một số lực lượng chức năng khác của tỉnh cứu hộ thành công tất cả 18 người trên xe ô tô khách giường nằm gặp nạn và đưa về nơi an toàn.

Chiếc xe mắc kẹt giữa dòng nước lũ.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn biểu dương, khen ngợi tập thể cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Quảng Bình có hành động dũng cảm, mưu trí và sẵn sàng xả thân để bảo vệ tính mạng của người dân, vì nước quên thân, vì dân quên mình, góp phần tô thắm truyền thống anh dũng của lực lượng Công an nhân dân...

Trong những ngày tới, dự báo tiếp tục còn mưa lũ tại địa phương, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đề nghị các lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì bảo đảm tốt an ninh, trật tự tại địa phương.

Công an tỉnh Quảng Bình cần chủ động trong mọi tình huống để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cán bộ, chiến sỹ khi làm nhiệm vụ và tổ chức tốt việc ứng phó với thiên tai, sự cố, giúp nhân dân khắc phục hậu quả.