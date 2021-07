Đội trưởng Trung Quốc: Không thể xem thường tuyển Việt Nam

(VTC News) -

Ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam có thứ hạng hạt giống thấp nhất tại bảng B, cũng là đội bị đánh giá thấp nhất. Tuy nhiên, đối thủ cũng dành sự tôn trọng cho thầy trò HLV Park Hang Seo.

"Nhiều người cho rằng Việt Nam và Oman là 2 đội yếu. Tuy nhiên, những đội bóng lọt đến vòng đấu này không có đội nào là yếu cả. Chúng tôi không thể xem thường đối thủ, phải nỗ lực hết sức để giành chiến thắng", tiền vệ Wu Xi (Ngô Hy), đội trưởng đội tuyển Trung Quốc nhận định về các đối thủ.

Đội trưởng đội tuyển Trung Quốc Wu Xi

Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Trung Quốc 2 lượt vào ngày 7/10 và 1/2/2021 (Mùng 1 Tết). Truyền thông Trung Quốc cho rằng đội nhà bắt buộc phải thắng được đội tuyển Việt Nam và Oman trong cả 2 lượt trận nếu muốn có cơ hội vượt qua vòng loại thứ ba.

"Mọi trận đấu đều là chung kết. Cơ hội luôn là 50-50. Chúng tôi sẽ luôn ra sân với tinh thần như đấu một trận chung kết. Ban huấn luyện sẽ phân tích đối thủ và lên kế hoạch chuẩn bị. Các cầu thủ chúng tôi chỉ cần giữ gìn bản thân. Tất cả đều hiểu được vị trí của mình", tiền vệ Wu Xi nói.

HLV trưởng Li Tie (Lý Thiết) đánh giá: "Kết quả bốc thăm này rất tốt. Đội tuyển Trung Quốc sẽ làm tốt nhất có thể trong mọi trận đấu".

Đội tuyển Việt Nam chung bảng Trung Quốc.

Nhiều tờ báo Trung Quốc nhận định rằng đội bóng do HLV Li Tie dẫn dắt vẫn có trình độ cao hơn so với đội tuyển Việt Nam. Do vậy, giành trọn vẹn 6 điểm sau 2 lượt trận trước đại diện duy nhất của Đông Nam Á là nhiệm vụ bắt buộc.

Tuy nhiên, cũng có nhiều chuyên gia cảnh báo đội tuyển Trung Quốc về sự tiến bộ của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo.

Tuyển Việt Nam giành vé World Cup 2022 được không?

Bình luận viên Ma Dexing phân tích trên Sina: "Sự thay đổi rõ rệt của đội tuyển Việt Nam bắt đầu khi HLV Park Hang Seo đến vào năm 2017, áp dụng chiến thuật thực dụng, tập trung phòng ngự phản công, chú trọng cải thiện thể chất và tập luyện tình huống cố định. Đó là những điểm giúp đội tuyển Việt Nam có bước đột phá".

Trong khi đó, một chuyên gia khác nhận định trên Sohu rằng nếu thay đội tuyển Việt Nam bằng Li Băng, đội tuyển Trung Quốc sẽ dễ đá hơn. Theo quan điểm của bài viết kể trên, đội tuyển Việt Nam những năm gần đây luôn là "ngựa ô" ở các giải châu lục và có sức chiến đấu cao hơn hẳn so với Li Băng.