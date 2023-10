Doanh thu Sabeco lao dốc, lợi nhuận cũng 'mất phanh'

(VTC News) -

Tổng công ty Bia - Rượu - Nước Giải khát Sài Gòn (Sabeco, mã chứng khoán SAB) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2023 với doanh thu thuần đạt 7.504 tỷ đồng, giảm hơn 14% so với cùng kỳ.

Trừ đi chi phí giá vốn, lợi nhuận gộp công ty đạt gần 2.233 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp đạt 30,1%.

Trong kỳ, doanh thu từ hoạt động tài chính của Sabeco tăng 31,3% lên hơn 373 tỷ đồng chủ yếu do tăng thu nhập lãi tiền gửi ngân hàng. Chi phí tài chính tăng gần 47% lên 19,4 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

Quý III/2023, lợi nhuận của Sabeco giảm 22%. (Ảnh minh hoạ)

Kết quả, Sabeco báo lãi sau thuế 1.074 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 1.044 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, trong cơ cấu doanh thu, bán bia mang về cho Sabeco 19.582 tỷ đồng, giảm gần 12% so với cùng kỳ. Các nguồn thu từ bán nước giải khát, rượu giảm lần lượt 28% và 7%.

Lũy kế 9 tháng, Sabeco ghi nhận doanh thu 21.940 tỷ đồng, lợi nhuận ròng 3.170 tỷ đồng, lần lượt giảm 12% và 24% so với thực hiện cùng kỳ năm trước. Như vậy, sau 3 quý công ty đã hoàn thành khoảng 57% kế hoạch lợi nhuận năm.

Theo lãnh đạo Sabeco, 9 tháng đầu năm nay, doanh thu và lợi nhuận thấp hơn so với năm ngoái do cạnh tranh gay gắt trên thị trường, nhu cầu tiêu dùng thấp hơn.

Ngoài ra, theo Sabeco, còn do "việc thực hiện chặt chẽ nghị định 100". Trong khi đó, chi phí đầu vào, chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp đều cao hơn.

Tại thời điểm 30/9, tổng tài sản của Sabeco đạt 33.426 tỷ đồng, giảm hơn 1.000 tỷ đồng so với số đầu năm. Trong đó, lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng của doanh nghiệp chiếm hơn một nửa tổng tài sản, ở mức 22.388 tỷ đồng, giảm gần 5% so với đầu năm. Lượng hàng tồn kho là 2.151 tỷ đồng, đi ngang so với số ngày 1/1.

Tổng nợ vay tài chính của Sabeco ở mức 647 tỷ đồng, trong đó phần lớn là nợ vay ngắn hạn. Nguồn vốn của doanh nghiệp chủ yếu là vốn chủ sở hữu đạt 26.518 tỷ đồng. Trong đó vốn điều lệ đạt 6.412 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn 17.637 tỷ đồng.

Trong năm 2023, Sabeco đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần 40.272 tỷ đồng, tăng 15,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 5.775 tỷ đồng, tăng 5% so với thực hiện trong năm 2022.

Kết thúc 3 quý đầu năm, Sabeco đã hoàn thành được 54,5% kế hoạch doanh thu và 57% kế hoạch lợi nhuận sau thuế.