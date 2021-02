DLS Inc phát triển công nghiệp sáng tạo trên nền tảng thương mại điện tử

(VTC News) -

Thương mại điện tử - Cơ hội lớn cho DLS Inc

Hoạt động thương mại điện tử không chỉ hạn chế chi phí phát sinh mà còn giảm thiểu các khâu trung gian. Nắm bắt được điều này, năm 2016, 3 Founder trẻ tuổi đã thành lập DLS Inc hoạt động trong ngành công nghiệp sáng tạo bằng chuỗi sản phẩm khép kín gồm: lên ý tưởng, hiện thực hóa ý tưởng, xây dựng bộ nhận diện thương hiệu cho cá nhân, nhóm, doanh nghiệp và chăm sóc khách hàng sau dịch vụ.

Những hợp đồng thiết kế mà DLS Inc nhận được thuở “chân ướt chân ráo vào nghề” khá đặc biệt như làm hình dán, sticker, bộ nhận diện thương hiệu, thiết kế áo đồng phục, áo nhóm,…Để có được nguồn khách hàng lớn, DLS Inc hầu hết dựa vào uy tín cá nhân của các thành viên trong ban sáng lập, cạnh tranh với thị trường bằng các sản phẩm chất lượng, giá thành hợp lý và đặc biệt không ngần ngại nhận thù lao sau khi hoàn thành hợp đồng.

Nói về hợp tác với các nền tảng thương mại điện tử CEO của DLS Inc ông Đỗ Thành Luân cho biết: “Để tận dụng triệt để các kênh bán hàng online ngay từ những ngày đầu phát triển DLS Inc đã kí kết trở thành đối tác của các sàn bán hàng online cùng nhau hợp tác thực hiện các chương trình khuyến mãi, chiến dịch marketing hiệu quả để cùng đạt mục tiêu bán hàng 2 bên”. Mối quan hệ mới đã giúp DLS Inc đưa tên tuổi của một doanh nghiệp thiết kế sáng tạo đến gần hơn không chỉ với khách hàng trong mà còn ở nước ngoài sau một thời gian ngắn hoạt động.

Đánh giá 5 sao của khách hàng là phần thưởng lớn nhất cho DLS Inc

Ngành công nghiệp sáng tạo được phát triển dựa trên nền tảng văn hóa nhưng không bị giới hạn, đề cao tính sáng tạo của con người. Gần 5 năm miệt mài hoạt động trong ngành, DLS Inc đã đưa đến tận tay người tiêu dùng hàng ngàn sản phẩm truyền tải đầy đủ thông điệp nhãn hàng theo cách không hề “đụng hàng”. Các sản phẩm thiết kế chủ đạo được trình bày trên áo phông, cốc, áo thun, áo sơ mi, áo khoác, hoodies...với giá thành hợp lý.

DLS Inc là một trong những đại diện nổi bật cho hành trình phát triển và gắn bó với nền tảng thương mại điện tử lớn. Ngay từ những ngày đầu phân phối sản phẩm vào thị trường, cùng với chiến lược tập trung phát triển kênh bán hàng online, DLS Inc mở gian hàng tại Teespring, Sunfrog, Shopify. Chưa dừng lại ở đó sản phẩm “Made by DLS Inc” còn chiếm lĩnh nền tảng bán hàng trực tuyến Gearlaunch với vị trí Top 1 “Best Selling” sản phẩm bán chạy nhất năm 2018 – 2019.

Với bảng thành tích dày đặc hơn 1 triệu xếp hạng đánh giá trên nền tảng thương mại trực tuyến (96% xếp hạng 5 sao tương đương với mức độ rất hài lòng), 20 cửa hàng trực tuyến, 500.000 đơn đặt hàng trực tuyến, hơn 1 triệu mặt hàng được đưa tới tay khách hàng, DLS Inc nhanh chóng trở thành tên tuổi được nhiều nhãn hàng, cá nhân “chọn mặt gửi vàng”.

Thành công của DLS Inc không chỉ dừng lại ở các ấn phẩm in ấn mà còn ở dịch vụ chăm sóc khách hàng, hậu mãi chuyên nghiệp cùng đội ngũ tư vấn viên 24/7 của DLS Inc sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng.