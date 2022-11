Đình chỉ vụ án phụ huynh vác dao xông vào trường học ép hiệu trưởng quỳ xin lỗi

(VTC News) -

Sáng 30/11, lãnh đạo Công an huyện Hương Sơn xác nhận thông tin trên với báo chí, sau khi thầy Phan Đình Thống - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sơn Lâm rút đơn tố cáo ông Võ Văn Điệp.

Theo lãnh đạo công an huyện, trong vụ án này công an khởi tố theo yêu cầu của bị hại, nếu như không có đơn tố cáo của bị hại thì không có căn cứ khởi tố. Sau khi bị hại rút đơn tố cáo, công an đình chỉ vụ án theo quy định.

Trường Tiểu học Sơn Lâm. (Ảnh: CTV)

Cũng trong sáng cùng ngày, ông Phan Đình Thống, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sơn Lâm (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đã rút đơn tố cáo và đề nghị cơ quan chức năng không khởi tố ông Võ Văn Điệp (40 tuổi, trú tại thôn Lâm Bình, xã Sơn Lâm). Ông Điệp là người có hành vi vác dao xông vào trường học đe dọa giáo viên và bắt hiệu trưởng quỳ xin lỗi.

“Ông Điệp nhận ra lỗi lầm của mình. Hơn nữa trong công tác giáo dục tôi thấy cần phải bao dung, đồng thời để ổn định tình hình trên địa bàn nên tôi đã rút đơn tố cáo, đề nghị cơ quan chức năng không khởi tố phụ huynh”, ông Thống nói thêm.

Trước đó, lúc 13h45 ngày 31/10, ông Võ Văn Điệp (có 2 con theo học tại trường Tiểu học Sơn Lâm) vác dao xông vào trường đe dọa nhiều giáo viên. Ông Điệp tìm gặp hiệu trưởng tiếp tục đe dọa và bắt quỳ gối xin lỗi.

Nguyên nhân dẫn đến sự việc này là do sáng 24/10, sau tiết chào cờ đầu tuần, Hiệu trưởng trường Tiểu học Sơn Lâm gọi 30 học sinh chưa tham gia Bảo hiểm Y tế lên trước sảnh văn phòng để vận động, tuyên truyền các em trao đổi với bố mẹ việc tham gia công tác Bảo hiểm y tế.

Ông Võ Văn Điệp tại cơ quan công an. (Ảnh: CTV).

Đến 30/10, còn 14 em chưa tham gia, trường tiếp tục gửi giấy mời phụ huynh lên trường để cùng trao đổi về sự cần thiết tham gia Bảo hiểm y tế cho học sinh.

Sáng 31/10, trường tổ chức chào cờ và cuối buổi mời một số học sinh, trong đó có 2 con của ông Điệp đứng dậy để hỏi phụ huynh nhận được giấy mời chưa mà không thấy phản hồi.

Sau cuộc làm việc, các em học sinh về lớp học. Đến chiều thì xảy ra sự việc.

Đầu tháng 11/2022, Công an huyện Hương Sơn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Võ Văn Điệp về tội Làm nhục người khác. Quyết định này đã được Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hương Sơn phê chuẩn.