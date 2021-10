Đình chỉ công tác ông Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai

(VTC News) -

Tối 21/10, đại diện Bộ Y tế cho biết, sau khi có quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Quang Tuấn, nguyên Giám đốc, nguyên Chủ tịch Hội đồng mua sắm Bệnh viện Tim Hà Nội, hiện nay là Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai do “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế họp, thống nhất và Bộ trưởng Bộ Y tế đã có quyết định đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Quang Tuấn cho đến khi có kết luận của cơ quan điều tra.

Bộ Y tế cho biết, để bảo đảm ổn định các hoạt động khám, chữa bệnh phục vụ nhân dân của Bệnh viện Bạch Mai, Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế đã thống nhất giao ông Dương Đức Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai thực hiện quyền chức trách, nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản lý Bệnh viện Bạch Mai.

Cùng với đó, Bộ Y tế cũng giao ông Đào Xuân Cơ, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai phụ trách quản lý, điều hành Bệnh viện Bạch Mai.

Đồng thời, Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế cũng có văn bản gửi Đảng bộ quận Đống Đa và Đảng bộ Bệnh viện Bạch Mai biết và xử lý theo quy định của Điều lệ Đảng.

Trước đó, trả lời PV VTC News, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án, ngày 19/10/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 222 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, đối với ông Nguyễn Quang Tuấn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét và Lệnh bắt bị can để tạm giam về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 222 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, đối với ông Nguyễn Đức Đảng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị y tế Hoàng Nga.

Ngày 21/10/2021, sau khi Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định và Lệnh đúng quy định pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các bị can, mở rộng vụ án, triệt để thu hồi tài sản cho Nhà nước và các cá nhân liên quan.