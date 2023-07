Điều tra vụ nhóm người trói, đánh 2 kiểm lâm ở Đồng Nai

Ngày 4/7, Công an huyện Định Quán (tỉnh Đồng Nai) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ 2 kiểm lâm viên của Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai bị tấn công.

Lực lượng kiểm lâm của Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai đi tuần tra. (Ảnh: KBT)

Thông tin ban đầu, sáng 29/6, lực lượng kiểm lâm Trạm Kiểm lâm số 1 hồ Trị An (thuộc Hạt Kiểm lâm Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai) gồm 2 kiểm lâm viên Nguyễn Văn Lưu và Nguyễn Thanh Lương điều khiển ca nô thực hiện nhiệm vụ tuần tra hoạt động khai thác thủy sản trên lòng hồ Trị An.

Lúc này, anh Lưu và Lương phát hiện tại khu vực Vàm Sa Mách thuộc hồ Trị An (thuộc xã Thanh Sơn, huyện Định Quán) có ngư cụ lợp xếp (là ngư cụ bị cấm sử dụng để khai thác thủy sản trên hồ Trị An). Do đó, 2 kiểm lâm viên đã tiến hành thu gom số ngư cụ bị cấm để tiến hành kiểm đếm, xác minh đối tượng.

Dụng cụ của ngư dân khai thác cá trên hồ Trị An. (Ảnh: Hoàng Anh)

Khi 2 kiểm lâm kéo được khoảng 30 ngư cụ lợp xếp ở dưới hồ lên ca nô thì có 2 ghe chở khoảng 11 người đến đâm thẳng vào ca nô của lực lượng kiểm lâm.

Sau đó, các đối tượng đã dùng dây trói, siết cổ anh Lưu và ép 2 kiểm lâm viên sang ghe của các đối tượng.

Nhóm người này cướp ca nô và các ngư cụ lợp xếp rồi đưa 2 kiểm lâm viên về khu vực Đồi Cá (xã La Ngà, huyện Định Quán). Sau đó, các đối tượng tiếp tục đánh 2 kiểm lâm viên này.

Sau khi nắm thông tin, lãnh đạo Hạt Kiểm lâm Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai đã phối hợp với lực lượng Công an huyện Định Quán và xã La Ngà xử lý vụ việc.

Cơ quan công an đã triệu tập những người liên quan lên làm việc để xử lý nghiêm đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ, nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Đồng thời, tuyên truyền cho người dân hiểu về các ngư cụ cấm sử dụng khi đánh bắt trên hồ Trị An.

(Nguồn: Vietnamnet)