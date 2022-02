Điều tra nguyên nhân bảo vệ công ty chết trong chốt trực

(VTC News) -

Ngày 17/2, Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) cho biết vừa điều tra, làm rõ vụ nhân viên bảo vệ chết bất thường tại một công ty trong Khu công nghiệp Hòa Khánh (thuộc phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu).

Theo thông tin ban đầu, sáng 14/2, công nhân và người đi đường trong Khu công nghiệp Hòa Khánh phát hiện ông N.V.T (57 tuổi, trú phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) nằm gục tại chốt bảo vệ Công ty TNHH Núi Cao (đường 6B, Khu công nghiệp Hòa Khánh).

Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Liên Chiểu, Đà Nẵng.

Mọi người kiểm tra thì phát hiện ông T. đã tắt thở nên điện báo cơ quan công an. Nhận tin báo, Đồn Công an Khu công nghiệp Hòa Khánh phối hợp Công an quận Liên Chiểu có mặt hiện trường, thực hiện các bước điều tra.

Bước đầu, cơ quan công an xác định khu vực Công ty TNHH Núi Cao không có gì bất thường, không bị mất tài sản nên nghi vấn án mạng được loại bỏ.

Tiếp tục khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng xác định ông T. bị nhồi máu cơ tim trong quá trình làm bảo vệ tại chốt, dẫn đến đột qụy.