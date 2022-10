Điều tra gói thầu của CDC Bạc Liêu với Cty Việt Á: Giám đốc Công an tỉnh nói gì?

(VTC News) -

Ngày 6/10, UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức họp báo cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí quý 3/2022.

Tại buổi họp báo, Đại tá Lê Việt Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết đã báo cáo Cơ quan CSĐT Bộ Công an về sai phạm của các cá nhân liên quan đến các hợp đồng giữa Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu (CDC Bạc Liêu) và Công ty Việt Á.

“CDC tỉnh có 3 hợp đồng mua hàng của Công ty Việt Á. Ngày 31/5/2022, Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã khởi tố vụ án. Quá trình điều tra cũng làm rõ các sai phạm trong đấu thầu gây hậu quả, gây thiệt hại. Làm rõ các trường hợp liên quan. Công an tỉnh đã báo cáo Cơ quan CSĐT Bộ Công an về các sai phạm của các cá nhân liên quan”, Đại tá Lê Việt Thắng nói.

Theo Đại tá Lê Việt Thắng, dù CDC Bạc Liêu sai phạm về quy định đấu thầu nhưng không có việc nhận tiền.

“CDC Bạc Liêu tuy rằng sai về quy trình đấu thầu nhưng về mặt tiền nong thì tất cả các cá nhân chưa nhận đồng nào. Việc điều tra, khám phá, xử lý theo quy định pháp luật là làm sao ổn định tình hình trên địa bàn tỉnh nói riêng và toàn quốc nói chung mới là tiêu chí quan trọng, Đại tá Lê Việt Thắng thông tin.

Như VTC News đưa tin, Thanh tra tỉnh Bạc Liêu phát hiện 3 gói thầu mua sắm kit xét nghiệm COVID-19 giữa CDC Bạc Liêu và Công ty Việt Á có nhiều vi phạm.

Cụ thể, công tác lập, trình dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu có dấu hiệu thiếu minh bạch; vi phạm các quy định trong khâu lập kế hoạch và thực hiện hợp đồng.

“Vi phạm trên thuộc trách nhiệm của Giám đốc Trung tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát, vi phạm các quy định trong mua sắm, gây thiệt hại đến tài sản Nhà nước. Khoa Xét nghiệm và Phòng Tài chính - Kế hoạch chưa làm tốt vai trò tham mưu, đề xuất dẫn đến xảy ra các vi phạm”, thông báo của Thanh tra tỉnh Bạc Liêu nêu.

Thanh tra tỉnh Bạc Liêu đã kiến nghị chuyển hồ sơ 3 gói thầu trên sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu để điều tra. Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại CDC Bạc Liêu.

Liên quan vụ việc, ông Trần Vĩnh An, Giám đốc CDC Bạc Liêu bị kỷ luật Đảng bằng hình thức cảnh cáo.