Điều gì có trong miếng dán hạ sốt thông minh được các mẹ Việt tin dùng?

Trong thời gian gần đây, một sản phẩm miếng dán hạ sốt đã được các mẹ Việt rỉ tai nhau về công dụng và sự an toàn mà nó đem lại. Vậy điều gì ở bên trong mà có thể khiến sản phẩm đó trở nên “hot” đến vậy?

Giao mùa – thời điểm khiến các mẹ hoang mang

Khoảng tháng 9 đến tháng 10 hàng năm, khi các con tất bật với việc chuẩn bị hành trang bước vào năm học mới, các mẹ lại có một nỗi lo khác: con sốt lúc giao mùa. Thời tiết thay đổi thất thường, nhiệt độ ngày – đêm chênh lệch lớn và không ổn định rất dễ ảnh hưởng tới sức khỏe của trẻ.

Giao mùa là thời điểm các mẹ thường lo lắng vì trẻ dễ ốm, sốt.

Nếu thử search từ khóa “làm gì khi con sốt” trên Google, chúng ta sẽ nhận được tới gần 44 triệu kết quả khác nhau chỉ sau 0,35 giây. Điều này cho thấy đây là một trong những mối quan tâm hàng đầu của mẹ Việt, nhất là lúc giao mùa.

Gần đây trên các cộng đồng chăm sóc con cái, sản phẩm miếng dán hạ sốt KoolFever đang được các mẹ chia sẻ rần rần. Không những thế, diễn viên Nhã Phương cũng đã lên tiếng khẳng định công dụng của sản phẩm này và chia sẻ cô luôn để sản phẩm này trong tủ thuốc của gia đình để dự phòng cho những lúc con sốt.

Khám phá KoolFever - Chiến binh làm mát đến từ Nhật Bản

Được biết đến là miếng dán làm mát - hạ sốt số 1 Nhật Bản, KoolFever đã nhận được sự tin tưởng của rất nhiều mẹ ở xứ sở mặt trời mọc. Chính vì thế khi tới Việt Nam, miếng dán hạ sốt thông minh này cũng nhanh chóng chiếm được cảm tình của những mẹ Việt.

Miếng dán hạ sốt thông minh KoolFever được các mẹ Việt tin dùng.

Ưu điểm đầu tiên của KoolFever là cơ chế làm mát vật lý hiệu quả. Lượng gel hydro, độ ẩm và khối lượng của KoolFever đều lớn hơn các miếng dán hạ sốt thông thường, đem lại tác dụng làm mát tốt hơn, kết hợp với lớp màng ngoài bằng sợi bông ém giúp thông khí, hạ nhiệt hiệu quả. Nhờ đó, KoolFever có thể giúp bé giảm 2 độ kéo dài trong 8 giờ đồng hồ.

Bên cạnh đó, trẻ sẽ cảm thấy the mát dài lâu nhờ công nghệ làm mát độc quyền của KoolFever mang tên “cooling capsule”. Thông thường, hợp chất Menthol trong các miếng dán hạ sốt rất dễ bay hơi và gây kích ứng da cho trẻ. Với KoolFever, hợp chất này được bao bọc bởi lớp vỏ ngoài, giúp giải phóng Menthol từ từ, vừa kéo dài the mát vừa đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho làn da non nớt của bé.

Diễn viên Nhã Phương từng chia sẻ: “Bé dùng thử thì thấy khuôn mặt dễ chịu, sờ trán đỡ nóng hơn hẳn. Mà miếng dán dùng tận 6-7 tiếng mà bé vẫn thấy thoải mái và hạ được sốt. Các mom giờ muốn mua miếng hạ sốt số 1 ở Nhật này thì cũng không cần nhờ người xách tay vì KoolFever đã được công ty dược Traphaco phân phối chính thức tại Việt Nam rồi nha”.

Nhã Phương luôn mang theo KoolFever dành cho con.

Có lẽ vì hội tụ nhiều ưu điểm nên miếng dán hạ sốt KoolFever là sản phẩm được tin dùng tại 28 quốc gia trên thế giới như Mỹ, Anh, Singapore,… Tại Việt Nam, KoolFever hiện đang là sản phẩm “nổi rần rần” trong các hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con, được các mẹ săn đón nhờ công dụng hạ sốt hiệu quả cũng như an toàn cho làn da của trẻ.

Thời điểm giao mùa là giai đoạn nhạy cảm đối với bé, các mẹ thông thái hãy tìm những sản phẩm an toàn cho trẻ để đề phòng mọi trường hợp có thể xảy ra, giúp mẹ bớt hoang mang mỗi khi con sốt. Hãy bỏ túi một “người bạn” không thể thiếu như KoolFever bạn nhé.