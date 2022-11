Điều đặc biệt về ứng viên phó giáo sư nữ trẻ nhất năm 2022

(VTC News) -

Hội đồng Giáo sư Nhà nước (HĐGSNN) nhiệm kỳ 2018-2023 vừa tổ chức phiên họp lần thứ X xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022. Số ứng viên đạt đủ phiếu tín nhiệm chức danh GS, PGS năm 2022 theo quy định là 383, trong đó 34 ứng viên GS, 349 ứng viên PGS.

Ba ứng viên nữ trẻ nhất đạt tiêu chuẩn chức danh PGS sinh năm 1986, là chị Trần Nguyễn Phương Lan - ứng viên ngành Hóa học, Nguyễn Thị Thu Hà - ứng viên ngành Hóa học và Vũ Bích Ngọc - ứng viên phó giáo sư ngành Sinh học.

Từ trái qua phải: Trần Nguyễn Phương Lan, Nguyễn Thị Thu Hà, Vũ Bích Ngọc.

Chị Trần Nguyễn Phương Lan (sinh ngày 16/8/1986, quê Vĩnh Long) hiện là giảng viên chuyên ngành Kỹ thuật Hóa học, Đại học Cần Thơ. Chị Lan đã hoàn thành 3 đề tài nghiên cứu khoa học, công bố 53 bài báo khoa học và là tác giả chính 4 bài ISI (sau khi tốt nghiệp tiến sĩ). Ngoài ra, nữ ứng viên cũng xuất bản 1 giáo trình giảng dạy đại học và 1 chương sách tham khảo do nhà xuất bản uy tín xuất bản.

Các hướng nghiên cứu chủ yếu của chị là về lĩnh vực nhiên liệu sinh học từ các nguồn phụ/phế phẩm nông nghiệp, ứng dụng trong xử lý môi trường, nghiên cứu về thiết bị ứng dụng trong lĩnh vực công nghệ hóa học.

Chị từng nhận được học bổng Giáo sư Lee-Chia-Ping cho nghiên cứu sinh có thành tích xuất sắc của Đại học Khoa học và Kỹ thuật Quốc gia Đài Loan (National Taiwan University of Science and Technology – Professor Lee-Chia-Ping’s Filial Piety Scholarship Award for outstanding researcher) vào năm 2015. Năm 2019, bà được giải thưởng Chương trình Sáng kiến ở hạ lưu Sông Mekong (Seed Grant Award in Lower Mekong Initiative (LMI) Seed Grant Program, funded by U.S. Department of State, Bureau of East Asian and Pacific Affairs and the Lower Mekong Initiative).

Chị Nguyễn Thị Thu Hà (sinh ngày 14/6/1986, quê Thanh Hóa) hiện là giảng viên, chuyên ngành Hóa lý thuyết và Hóa lý của Đại học Sư phạm Hà Nội. Chị tốt nghiệp Đại học Công nghệ Hóa học Quốc Gia Ivanovo, Liên Bang Nga và được trường này cấp bằng thạc sĩ năm 2011. Chị được cấp bằng tiến sĩ bởi Bộ Giáo dục và Khoa học, Liên Bang Nga.

Nữ ứng viên đã hoàn thành (trong vai trò chủ nhiệm) 3 đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp cơ sở trở lên và là tác giả/đồng tác giả của 68 công trình khoa học, trong đó 30 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế uy tín.

Các hướng nghiên cứu chủ yếu của chị là ứng dụng các phương pháp hóa học tính toán trong nghiên cứu các vấn đề như: Nghiên cứu cơ chế, bản chất vi mô của quá trình hấp phụ, và nghiên cứu lý thuyết cơ chế phản ứng trên xúc tác dị thể; nghiên cứu cấu trúc electron và tính chất của các vật liệu tiên tiến định hướng ứng dụng trong lĩnh vực năng lượng và quang xúc tác.

Chị Vũ Bích Ngọc (sinh ngày 2/3/1986, quê Thái Bình) là giảng viên thỉnh giảng, chuyên ngành Sinh lý học người và động vật của Đại học Khoa học Tự nhiên. Chị tốt nghiệp đại học, thạc sĩ và tiến sĩ tại Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM.

Nữ ứng viên đã hoàn thành 22 đề tài/dự án nghiên cứu khoa học cấp cơ sở trở lên, công bố 55 bài báo khoa học (trong đó 49 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín) và xuất bản 17 chương sách.

Năm 2017, bà Ngọc nhận bằng khen "Gương mặt trẻ tiêu biêu Việt Nam Việt Nam 2017 trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học" của Thủ tướng. Bà cũng từng nhận giải thưởng thanh niên Khoa học Công nghệ Quả cầu vàng 2017 lĩnh vực Sinh học - Công nghệ sinh học.

Sau khi Hội đồng Giáo sư Nhà nước công bố công khai danh sách các ứng viên đạt đủ phiếu tín nhiệm, trong thời hạn 15 ngày, nếu không có đơn thư, phản ánh, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước sẽ ký quyết định canh nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022.