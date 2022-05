Diễn viên nổi tiếng Nhật Bản treo cổ tại nhà riêng

Truyền thông Nhật Bản ngày 6/5 thông tin về cái chết của Hiroyuki Watanabe. Họ dẫn nguồn tin từ công ty quản lý của nam diễn viên này, xác nhận ông qua đời ngày 3/5. Nguyên nhân tử vong được cho là treo cổ tại phòng tập thể dục dưới tầng hầm của nhà riêng nam diễn viên này.

Nam diễn viên Hiroyuki Watanabe treo cổ tự tử

Ông ra đi ở tuổi 66

Tang lễ sẽ được tổ chức riêng tư. Công ty quản lý của nữ diễn viên Hideko Hara - vợ của Hiroyuki Wantanabe, cho biết: "Hideko Hara đang rất sốc và chưa chuẩn bị để trả lời cho các câu hỏi vào thời điểm này. Bà ấy sẽ trả lời tất cả sau khi tìm thấy được sự yên bình trong tâm hồn".

Hiroyuki Watanabe sinh ra ở Mito, tỉnh Ibaraki, ra mắt khán giả năm 1982 với vai diễn trong phim "On the Road". Sau đó, ông tham gia hàng loạt phim: "Daijobu, My Friend", "Uindii", "Too Much", "Godzilla, Mothra and King Ghidorah", "Sake-Bomb"…

Ông nổi danh với vai trùm yakuza trong phim "Everly" của Mỹ sản xuất. Những phim trong năm 2022 mà Hiroyuki Watanabe góp mặt có: "Tears of Persephone", "Popran", "1446: An Eternal Minute", "Sadako DX".

Hiroyuki Watanabe là diễn viên nổi tiếng Nhật Bản

Việc Hiroyuki Watanabe ra đi vĩnh viễn gây sốc công chúng, nhiều đồng nghiệp, người hâm mộ thương tiếc.