Ca sĩ Hàn Quốc tự tử sau khi bị tuyến án về tội tấn công tình dục

Theo bài báo độc quyền từ Star News tối 14/6, Himchan – thành viên nhóm nhạc Kpop B.A.P - đã cố gắng tự sát tại nhà riêng. Hiện nam idol đã qua cơn nguy kịch và đang được điều trị tại nhà.

Mẹ của Himchan đã nhận được cuộc điện thoại từ người quen lo lắng cho sự an toàn của anh nên đã lập tức đến nhà con trai. Nguyên do nam idol đưa ra quyết định cực đoan được cho là áp lực lớn từ dư luận. Himchan tự trách bản thân vì hành vi gây tranh cãi, bị kết án tù vì tội tấn công tình dục, lái xe trong tình trạng say rượu.

Himchan.

Vào năm 2018, Himchan bị báo buộc tấn công tình dục một cô gái khoảng 20 tuổi tại nhà khách ở Namyang, tỉnh Gyeonggi. Mới đây, sáng 13/6, nam idol chính thức bị bị kết án 10 tháng tù giam và phải hoàn thành 40 giờ học về bạo lực tình dục.

Trong khoảng thời gian chờ xét xử, anh tiếp tục vướng vào scandal say rượu lái xe gây tai nạn giao thông. Sau đó, Himchan bị đình chỉ bằng lái xe.

Sáng hôm nay trước khi xảy ra sự việc, anh đăng tải thư tay gửi tới người hâm mộ: “Tôi vô cùng xin lỗi vì đã đưa ra phản hồi chậm trễ. Tôi muốn đích thân gửi lời xin lỗi đến những người đã tin tưởng và chờ đợi tôi cho đến hôm nay. Có nhiều nguyên do khiến tôi lên tiếng muộn màng, nhưng tôi giữ im lặng vì có nhiều bài báo và câu chuyện sai sự thật.

Tôi xin lỗi vì đã khiến các bạn phải lo lắng khi đã quá nhiều điều xảy ra. Tôi ý thức được sai lầm và sơ suất của bản thân. Tôi xin lỗi về mọi thứ. Xin hãy tha thứ cho tôi vì tôi chỉ có thể hồi đáp lại sự tin tưởng của các bạn bằng cách này. Tôi xin lỗi và xin lỗi một lần nữa. Tôi hy vọng các bạn có thể khỏe mạnh và hạnh phúc. Tạm biệt. Cảm ơn các bạn vì tất cả mọi thứ”.

Himchan sinh năm 1990, anh đã bắt đầu sự nghiệp âm nhạc từ năm 2012 khi ra mắt trong đội hình nhóm nhạc B.A.P. Tháng 7/2019, nhóm hết hợp đồng với công ty chủ quản và chính thức tan rã.