Điện thoại gập sẽ hồi sinh thị trường smartphone?

(VTC News) -

Đối với các hãng chế tạo smartphone hàng đầu thế giới, điện thoại gập đang được xem là hy vọng khi chúng có thể giúp vực dậy thị trường vốn ảm đạm trong suốt thời gian qua. Các ông lớn của ngành smartphone như Samsung, Motorola, Huawei đều đặt ra các mục tiêu chiến lược cho các dòng sản phẩm điện thoại gập trong tương lai.

Dẫn đầu thị trường điện thoại gập hiện tại vẫn là Samsung, công ty này tiếp tục đầu tư vào cả điện thoại thông minh có thể gập lại và thiết bị kiểu nắp gập mới. Năm nay, gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc đã ra mắt hai dòng sản phẩm chủ lực là Galaxy Z Fold 5 và Z Flip 5 .

Dù được nhiều hãng chế tạo smartphone đầu tư phát triển nhưng điện thoại gập chỉ mới chiếm được 1% thị phần sau nhiều năm.

Trong một báo cáo gần đây, Samsung cho biết họ sẽ “tiếp tục đặt các sản phẩm màn hình gập là ưu tiên phát triển hàng đầu cho dòng smartphone cao cấp”. Hiện tại, Samsung đang sở hữu thị phần màn hình gập với 73%.

Tuy nhiên, điện thoại thông minh gập lại chỉ chiếm khoảng 1% thị trường. Ước tính từ trang thống kê Counterpoint Research cho thấy các thiết bị có thể gập lại có thể vượt qua 1/3 tổng số điện thoại thông minh với mức giá trên 600 USD vào năm 2027.

Các thương hiệu lớn khác cũng đặt mục tiêu cung cấp điện thoại màn hình gập lại để thu hút sự quan tâm trên thị trường điện thoại thông minh.

Motorola, Huawei và thương hiệu Honor hy vọng điện thoại màn hình gập có thể giúp thúc đẩy doanh số bán hàng trên thị trường.

Có một công ty lớn dường như không mấy mặn mà với việc tham gia vào thị trường màn hình gập, đó là Apple. Bất chấp rất nhiều tin đồn về việc tạo nguyên mẫu cho một chiếc iPhone có thể gập lại, Apple dường như đang phản đối việc đưa điện thoại thông minh màn hình gập ra thị trường. Thay vào đó, công ty có thể phát triển một chiếc iPad có thể gập và có thể sẽ ra mắt sớm nhất là trong năm nay.

Sự do dự của Apple không hẳn là không có cơ sở khi thị trường có phần dễ tiếp nhận các thiết bị như dòng Galaxy Z, Pixel Fold của Samsung và Raz+ Motorola. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho thấy tỷ lệ hoàn vốn của điện thoại màn hình gập là khoảng 5 đến 10%, cao hơn so với điện thoại thông minh truyền thống. Điều này có thể là do độ bền, yếu tố hình thức hoặc các yếu tố khác.

Trong khi các nhà sản xuất tiếp tục đầu tư vào các thiết bị có thể gập lại, dường như có nhu cầu cố hữu để tiếp cận người tiêu dùng nói chung. Việc thiếu sự áp dụng rộng rãi là thách thức đối với các nhà sản xuất điện thoại thông minh trong những năm tới. Ngoài ra, điện thoại màn hình gập có thể vẫn là một hướng phát triển của các thiết bị cá nhân thông minh.