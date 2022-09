Điện Kremlin: Tham vọng của NATO với Ukraine vẫn là mối đe dọa với Nga

(VTC News) -

Trước đó, ngày 13/9, Văn phòng Tổng thống Ukraine công bố tài liệu dự thảo về cơ chế đảm bảo an ninh cho nước này sau khi chiến sự kết thúc với tên gọi "Hiệp ước an ninh Kiev về đảm bảo an ninh quốc tế cho Ukraine: Những khuyến nghị". Trong đó, Ukraine nêu ra "nguyện vọng gia nhập NATO và được hưởng lợi từ các thỏa thuận phòng thủ chung".

Đáp lại động thái này, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga coi nguyện vọng gia nhập NATO của Ukraine là "mối đe dọa chính đối với Nga".

Tài liệu dự thảo về cơ chế đảm bảo an ninh của Ukraine đề cập "nguyện vọng gia nhập NATO”. (Ảnh: Reuters).

Trước khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào cuối tháng 2, Moskva đã yêu cầu phương Tây đảm bảo rằng Ukraine sẽ không bao giờ được kết nạp vào liên minh NATO.

Dự thảo an ninh do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky công bố do được phác thảo bởi nhóm cố vấn, dẫn đầu là cựu Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen.

Theo đó, Kiev đề xuất Mỹ, Anh, Australia và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tham gia như những bên đảm bảo an ninh cho Ukraine. Dự kiến vận hành theo hướng các nước này cam kết hỗ trợ quân đội Ukraine, trong khi quốc gia khác cung cấp đảm bảo phi quân sự, dựa trên việc thực hiện các lệnh trừng phạt.

Văn kiện cũng gồm nội dung về đầu tư nước ngoài vào các căn cứ quân sự Ukraine, hoạt động chuyển giao vũ khí, phối hợp tình báo, cũng như cơ chế các cuộc tập trận mà Kiev tham gia.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitri Medvedev đã cảnh báo, việc triển khai những điều khoản nói trên có thể dẫn đến nguy cơ xung đột toàn cầu.

Ông Medvedev mô tả những đề xuất của văn kiện mà Ukraine mới công bố giống Điều 5 Hiệp ước NATO, vốn yêu cầu các quốc gia thành viên NATO trợ giúp một quốc gia thành viên khác trong trường hợp bị tấn công. Nga chắc chắn không chấp nhận cách tiếp cận này.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga cũng cảnh báo, việc phương Tây bơm thêm vũ khí cho Kiev sẽ khiến chiến dịch quân sự của Nga chuyển sang cấp độ khác.