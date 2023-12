Diễm My 9x bật khóc nhắn nhủ chồng: Anh là tình yêu duy nhất và cuối cùng của em

Tại đám cưới, Diễm My 9X và dàn phù dâu cùng hát ca khúc "I will follow him". Tiếp theo đó, chú rể Vinh Nguyễn cùng dàn phù rể cũng đã thể hiện tiết mục "Marry you". Đây cũng chính là tiết mục đặc biệt mà cặp đôi muốn dành tặng khách mời.