Điểm chuẩn các trường luật dự báo tăng 0,25 - 1 điểm

Với Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM), ThS Cù Xuân Tiến, Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên của trường cho biết, điểm chuẩn khối Xã hội, trong đó có ngành Luật năm nay xu hướng giảm nhẹ đối với tổ hợp xét tuyển C (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý), tăng nhẹ đối với các khối với tổ hợp xét tuyển D01 (Toán, Văn, Anh), D07 (Toán, Hóa, Anh).

"Mức điểm chuẩn các ngành của trường có thể giảm nhẹ trong khoảng 0,5 điểm, hoặc tương đương năm 2022 với các ngành khối A, C và tăng 0,25 đến 1 điểm với ngành khối D - trong đó có các ngành về Luật, Luật Thương mại quốc tế...", ông nói. Nguyên nhân do chỉ tiêu xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT của trường không còn nhiều (40% trong tổng 2.400 chỉ tiêu).

Phổ điểm khối C (bên trái) giảm so với năm 2022 và khối D (trái) tăng so với năm ngoái.