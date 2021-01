Dịch COVID-19 bùng phát, nhiều trường hoãn thi, cho sinh viên nghỉ Tết sớm

(VTC News) -

Ban giám hiệu Đại học Thương mại có văn bản yêu cầu giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục và người học toàn trường thực hiện nghiêm túc triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Do ảnh hưởng của dịch nên trường sẽ điều chỉnh linh hoạt kế hoạch nghỉ Tết và kế hoạch học tập học kỳ II năm học 2020 - 2021.

Trước 17h ngày 31/1, nếu tình hình dịch bệnh tiếp tục phức tạp, trường sẽ thông báo đến người học về việc được nghỉ Tết sớm hơn so với kế hoạch – nghỉ từ ngày 1/2.

Sau thời gian nghỉ Tết, dịch COVID-19 được kiểm soát trường mới tiếp tục thực hiện phương thức giảng dạy/học tập tập trung. Nếu tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp thì trường sẽ tổ chức cho sinh viên học trực tuyến. Nhà trường sẽ thông báo phương thức giảng dạy và học tập chính thức đến giảng viên và sinh viên chậm nhất ngày 18/2.

Đại học Quốc gia Hà Nội yêu cầu lãnh đạo các đơn vị trực thuộc theo dõi, bám sát tình hình diễn biến của dịch bệnh, đảm bảo thực hiện nghiêm túc, phòng, chống dịch COVID-19. Các đơn vị đào tạo căn cứ điều kiện thực tiễn, chuẩn bị sẵn sàng phương án chuyển sang giảng dạy – học tập trực tuyến khi cần thiết.

Trường này yêu cầu các đơn vị lập danh sách cán bộ, học sinh, sinh viên, học viên về quê tại các vùng dịch đón Tết, vui xuân để theo dõi, quản lý đồng thời triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn khi cần thiết.

Khoa Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) thông báo cho toàn bộ sinh viên của trường chuyển sang học online từ ngày 29/1 đến hết ngày 6/2. Sau đó sinh viên sẽ nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 8/2. Trường tiếp tục có thông báo tuỳ theo diễn biến tình hình dịch bệnh.

Đại diện Đại học Kinh tế Quốc dân cũng cho biết, ngay sau khi nhận được tin dịch bùng phát trở lại, trường yêu cầu sinh viên tuân thủ nghiêm túc các yêu cầu phòng chống dịch, thực hiện sát khuẩn, đeo khẩu trang.

Nhà trường cũng chuẩn bị sẵn sàng phương án học Blended Learning (kết hợp trực tiếp và online) và chuẩn bị các camera đo thân nhiệt để đưa vào sử dụng khi cần thiết. Ngoài ra, ký túc xá của trường chuẩn bị các phương án và điều kiện phục vụ sinh viên vùng dịch ở lại ăn Tết trong trường hợp không về được quê.

Đại học Kiểm sát Hà Nội điều chỉnh lịch nghỉ Tết nguyên đán và hoãn thi kết thúc học kỳ I. Theo đó, học viên, sinh viên khoá 2, sinh viên khoá 5, 6, 7, 8 văn bằng 2 khoá 1, văn bằng 2 khoá 2 nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu từ 12h ngày 28/1 (tức ngày 16 tháng Chạp năm Canh Tý) thay vì từ đầu tháng 2 như thông báo trước.

Cùng với đó, trường hoãn thi học phần Luật Hình sự 1, Phương pháp nghiên cứu khoa học đối với sinh viên khoá 7, hoãn thi học phần Luật Hiến pháp đối với sinh viên lớp văn bằng 2 khoá 2.

Tương tự, Đại học Bách khoa Hà Nội cũng điều chỉnh lịch học và lịch nghỉ của sinh viên. Theo đó, sinh viên, học viên toàn trường sẽ nghỉ từ ngày 1/2, sớm hơn 1 tuần so với lịch ban đầu là từ ngày 8/2.

Trường sẽ giữ nguyên lịch thi và lịch bảo vệ đồ án tốt nghiệp/khóa luận tốt nghiệp theo kế hoạch trong các ngày từ 29/1 đến 31/1 đối với các khóa từ K64 trở về trước. Các lớp bảo vệ tốt nghiệp có lịch tổ chức sau ngày 31/1 sẽ hoãn cho đến khi có thông báo mới.

Bên cạnh các trường đại học, nhiều trường phổ thông cũng thông báo cho học sinh nghỉ học sớm để đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19. Trường Mầm non Tứ Liên (quận Tây Hồ) cho hơn 600 trẻ nghỉ học từ ngày 29/1 do có 1 trẻ ở trường có chú là nhân viên sân bay cảng Hàng không Quốc tế Vân Đồn, là F1 của BN 1553. Người chú này có ở nhà bé mấy hôm, sau khi về Quảng Ninh xét nghiệp thì âm tính với nCoV.

Trường Liên cấp Nguyễn Siêu, trường THCS Phan Đình Giót, trường Marie Curie cũng thông báo dừng tất cả các hoạt động tập trung đông người. Nếu dịch có diễn biến phức tạp, nhà trường sẽ cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán sớm hơn lịch thông báo ban đầu 1 tuần.