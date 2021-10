Địa phương 'vùng xanh' tăng giờ học, chạy trước chương trình đề phòng nghỉ dịch

Theo Bộ GD&ĐT, đến nay, 23 địa phương tổ chức dạy học trực tiếp cho toàn bộ học sinh các cấp từ mầm non tới THPT.

Ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La, cho biết, ngay sau lễ khai giảng năm học mới, học sinh được đến trường học trực tiếp, Sở đã chỉ đạo tất cả các trường tăng số buổi học/tuần nên đến thời điểm này đã “chạy” trước chương trình 1 tuần. Cộng với thời gian dự trữ, giảm tải, thầy trò các trường đang có 3 - 4 tuần để phòng trường hợp dịch bệnh COVID-19 diễn biến bất ngờ.

Địa phương xác định học sinh được đến trường học trực tiếp là khoảng “thời gian vàng”, do đó phải tận dụng tối đa để dạy học theo chương trình, củng cố kiến thức cốt lõi, giảm các hoạt động trải nghiệm, dã ngoại để phòng chống dịch. Với khối học sinh cuối cấp, Sở GD&ĐT giao cho các trường chủ động xây dựng kế hoạch ôn tập, chuẩn bị cho các kỳ thi.

Sở GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn cũng yêu cầu các trường tận dụng “thời gian vàng” để dạy học trực tiếp, đồng thời chuẩn bị cho mọi tình huống để sẵn sàng chuyển phương thức.

Ông Hoàng Quốc Tuấn, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn, cho biết, tất cả các trường được chỉ đạo tranh thủ cả 2 buổi dạy học theo chương trình tinh giản mà Bộ GD&ĐT hướng dẫn. Với học sinh lớp 1, lớp 2, các trường ưu tiên dạy môn Tiếng Việt, Toán để học sinh sớm hình thành kỹ năng nghe, đọc, nói, viết, tính toán… Sở GD&ĐT cũng duy trì 10% thời gian cho học sinh học trực tuyến ôn tập kiến thức.

“Với cấp THCS, Sở GD&ĐT yêu cầu các trường dạy đủ số buổi trực tuyến, riêng học sinh tiểu học kỹ năng còn yếu, số lượng buổi có thể du di. Việc này phòng trường hợp dịch bệnh bất ngờ tấn công, các trường có thể chuyển phương thức dạy học, học sinh không bị bất ngờ”, ông Tuấn nhấn mạnh.

31 tỉnh, thành phố tổ chức dạy học trực tuyến và qua truyền hình, gồm: An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Bình Dương, Bình Phước, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đắk Nông, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hà Nội, Hậu Giang, Hưng Yên, Kiên Giang, Long An, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Sóc Trăng, Tây Ninh, TP.HCM, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Hà Nam, Bình Thuận, Cà Mau, Quảng Trị, Nghệ An, Hà Tĩnh và Gia Lai.