Địa điểm chụp hình đẹp ở Singapore hot nhất

(VTC News) -

Du lịch Singapore được xếp vào tour của những trải nghiệm hiện đại, thiên hướng mua sắm và tham quan những kiến trúc nhân tạo độc đáo, thay vì khám phá thiên nhiên như nhiều tour nước ngoài khác. Tuy nhiên, chuyến du lịch tới quốc đảo sư tử biển vẫn luôn được du khách yêu thích bởi nét đặc trưng rất riêng, trong đó có những điểm chụp hình vô cùng ấn tượng.

Garden by The Bay

Có thể nói Garden by The Bay là một trong những điểm check in đẹp nhất tại Singapore mà bất kỳ du khách nào đến quốc đảo sư tử biển cũng sẽ ghé đến chụp hình không dưới một lần.

Garden by The Bay là một trong những điểm check in đẹp nhất tại Singapore.

Gardens by the Bay là khu vườn sinh thái đặc biệt với các siêu cây năng lượng mặt trời lên đèn lung linh ở phía Nam Singapore với vẻ đẹp kỳ thú lạ thường.

Công viên Fort Canning

Công viên Fort Canning nổi tiếng với đường hầm cây Fort Canning Tree Tunnel, góc chụp hình nổi tiếng nhất mạng xã hội ở Singapore. Đường hầm xoắn ốc với phần giếng trời view cây xanh, bức tường bao quanh là những cây thân leo rũ xuống tạo nên một góc xanh nghệ thuật và quyến rũ.

Công viên Fort Canning nổi tiếng với đường hầm cây Fort Canning Tree Tunnel, góc chụp hình nổi tiếng nhất mạng xã hội ở Singapore.

Đến Fort Canning Tree Tunnel, các bạn thường sẽ chọn góc chụp ở bậc thang xoắn ốc với góc từ dưới lên để nhìn được giếng trời với tán cây xanh ở trên. Ngoài ra hành lang phía trên đường hầm, nơi có những bức rèm cây rũ xuống hai bên tường cũng là một góc ấn tượng.

Công viên sư tử biển Merlion Park

Bức tượng đá sư tử biển ở công viên Merlion Park là biểu tượng và cũng là điểm check in nổi tiếng nhất mà du lịch Singapore du khách không thể bỏ qua. Công viên Merlion Park tọa lạc tại One Fullerton, Singapore, gần Khu Thương mại Trung tâm (CBD).

Trong công viên có hai bức tượng sư tử biển phun nước: con Merlion đầu tiên cao 8,6 mét có thể phun nước từ miệng; một con Merlion nhỏ nằm gần bức tượng đầu tiên và chỉ cao 2 mét.

Bức tượng đá sư tử biển ở công viên Merlion Park là biểu tượng và cũng là điểm check in nổi tiếng nhất mà du lịch Singapore du khách không thể bỏ qua.

Bất kỳ du khách nào đến Singapore dù với mục đích gì, chắc chắn không thể bỏ qua cơ hội được chụp hình với bức tượng nổi tiếng, và chắc chắn chỉ cần đăng tấm hình ở Merlion Park, không cần hỏi mọi người cũng biết bạn đang ở đâu.

Marina Bay Sands

Marina Bay Sands là một khu nghỉ dưỡng tích hợp đối diện với Vịnh Marina ở Singapore, cũng là một background xuất hiện trong rất nhiều bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội.

Khu nghỉ mát được thiết kế bởi Moshe Safdie, và hình dáng của nó được cho là lấy cảm hứng từ bộ bài. Đặc điểm nổi bật của thiết kế là ba tòa tháp khách sạn, có 2.500 phòng và dãy phòng, một sảnh lớn ở chân đế liên kết ba tòa tháp. Ba tòa tháp rộng hơn ở chân đế và thu hẹp dần khi lên cao.

Marina Bay Sands là một khu nghỉ dưỡng tích hợp đối diện với Vịnh Marina ở Singapore.

Điểm đặc biệt của khách sạn là SkyPark, một công viên rộng ba mẫu Anh trên đỉnh tòa nhà với hồ bơi, khu vườn và đường chạy bộ. Cấu trúc kết nối cả ba tòa tháp có kiểu dáng giống hình boong tàu, tạo nên một tổng thể kiến trúc hiện đại độc đáo.

Khu phức hợp Jewel ở sân bay Changi

Jewel Changi Airport hay Jewel Changi là một khu phức hợp bán lẻ và giải trí theo chủ đề thiên nhiên nằm trong sân bay Changi, Singapore.

Jewel Changi Airport hay Jewel Changi là một khu phức hợp bán lẻ và giải trí theo chủ đề thiên nhiên.

Tâm điểm hút khách của nơi này là thác nước trong nhà cao nhất thế giới, Rain Vortex, được bao quanh bởi khung cảnh rừng bậc thang ấn tượng. Đây cũng là nơi du khách ghé thăm check in rất nhiều trong chuyến đi Singapore.

Sở cảnh sát Old Hill Street

Đồn cảnh sát Old Hill Street hay Balai Polis Hill Street Lama là một tòa nhà lịch sử và là đồn cảnh sát cũ của Lực lượng Cảnh sát Singapore nằm ở Phố Hill trong Khu thương mại chính ở khu vực trung tâm của Singapore.

Trong thời gian gần đây, tòa nhà Old Hill Street được du khách phát hiện và ghé đến check in rầm rộ.

Tòa nhà có tổng cộng 927 cửa sổ và được sơn màu cầu vồng sặc sỡ. Nếu nhìn kỹ, các bạn có thể nhận thấy các cửa sổ màu ở bốn tầng đầu tiên có cùng sắc độ, trong khi các cửa sổ các tầng phía trên được sơn màu đậm dần với mục đích làm nổi bật khu vực ban công vốn là đặc điểm kiến ​​trúc thú vị của tòa nhà lịch sử này.