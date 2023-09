(VTC News) -

Nhiều ý kiến cho rằng đàn ông nên đeo đồng hồ tay trái, phụ nữ đeo đồng hồ tay phải để ứng với quy tắc "nam tả, nữ hữu". Nhiều người khác lại nói, phải ngược lại mới phù hợp. Vậy đeo đồng hồ tay nào mới chuẩn?

Nên đeo đồng hồ tay nào?

Chuyện đeo đồng hồ tay nào là đúng còn tùy thuộc vào quan điểm của mỗi người, tuy nhiên lựa chọn tốt nhất là đeo đồng hồ ở tay không thuận. Chẳng hạn nếu bạn thuận tay phải thì nên đeo đồng hồ tay trái và ngược lại.

Tại sao lại như vậy? Việc đeo đồng hồ ở tay không thuận sẽ hạn chế nguy cơ va đập, gây xước xát, vỡ hỏng đồng hồ ở mức thấp nhất vì tay này ít hoạt động hơn.

Nếu bạn đeo đồng hồ ở tay thuận, nó sẽ thường xuyên bị va đập, dễ trở nên xấu xí và hỏng hóc hơn. Tay thuận của bạn được dùng để thực hiện hầu hết các hoạt động cần đến sự khéo léo và sức mạnh, vì vậy chiếc đồng hồ sẽ là vật cản khiến nó bị vướng víu. Bạn hãy hình dung mình đeo chiếc đồng hồ ở tay phải và những bất tiện khi phải dùng chuột máy tính (hầu hết chuột phù hợp với việc dùng tay phải), hoặc khi cầm bút viết bằng tay này.

Đeo đồng hồ tay nào mới chuẩn? (Ảnh: Shutterstock)

Người thuận tay phải chiếm phần lớn dân số nên hầu hết đồng hồ hiện nay đều được thiết kế để đeo tay trái, với núm chỉnh đặt ở nửa phải mặt số. Rất ít đồng hồ có núm chỉnh ở bên trái mặt số, do đó nếu đeo tay phải, bạn sẽ gặp rắc rối khi lên dây cót hoặc điều chỉnh thời gian vì núm ở phía trong.

Nếu vì lý do nào đó thích đeo đồng hồ tay phải (do quan niệm phong thủy, do thuận tay trái hay do sở thích), sẽ thuận tiện nhất nếu bạn đeo khi không tiếp xúc nhiều với những đồ vật, thiết bị phù hợp với tay phải (chuột máy tính, bút viết), hoặc chọn chiếc đồng hồ thiết kế đặc biệt để đeo tay phải.

Nếu bạn dùng đồng hồ tự động mà không muốn đeo đến 8 tiếng mỗi ngày thì nên đeo bên tay thuận, như vậy việc lên dây cót tự động sẽ hiệu quả hơn vì tay thuận là tay cử động nhiều.

Cách chọn đồng hồ hợp với cỡ tay

Để chọn đồng hồ phù hợp với kích cỡ tay mình, bạn cần dựa vào các yếu tố sau.

Đường kính mặt đồng hồ

Kích cỡ mặt đồng phải phù hợp với bề ngang cổ tay của bạn. Đồng hồ đeo tay nam thường có đường kính mặt từ 38 - 46mm. Bất kỳ chiếc đồng hồ nào có đường kính bé hơn 38mm đều phù hợp hơn với nữ giới.

Những chiếc đồng hồ có đường kính hơn 46mm chỉ phù hợp với những trang phục có phần phá cách và độc đáo.

Nếu cổ tay bạn có chu vi từ 15,2 - 17,8cm (cỡ nhỏ đến trung bình), nên chọn mặt đồng hồ đường kính dưới 38mm. Nếu cổ tay từ 17,8 - 19cm (cỡ trung bình), nên chọn mặt đồng hồ đường kính từ 38 - 44mm. Nếu cổ tay lớn hơn 19cm thì nên chọn mặt đồng hồ có đường kính từ 44 - 46mm.

Độ dày mặt đồng hồ

Chiếc đồng hồ có độ dày phù hợp không chỉ đảm bảo thẩm mỹ mà còn tạo cảm giác thoải mái, giúp bạn dễ dàng vận động mà không thấy vướng. Nguyên tắc chung với thiết kế đồng hồ là khi đường kính mặt đồng hồ tăng hoặc giảm, độ dày cũng được điều chỉnh tương tự: Với mặt kính có đường kính khoảng 38 - 42mm, độ dày tương ứng là 7mm. Đồng hồ có đường kính 44mm trở lên thường có độ dày khoảng 9mm.

Chiều rộng của dây đồng hồ

Một chiếc đồng hồ cân đối thường có chiều rộng dây bằng khoảng một nửa đường kính mặt. Nếu bạn đeo đồng hồ có đường kính mặt 40mm, dây đeo nên có chiều rộng xấp xỉ 20mm. Tuy nhiên, bạn có thể tùy vào sở thích và phong cách của mình mà điều chỉnh chiều rộng dây đồng hồ theo ý muốn.

Chất liệu dây

Dây đeo bằng da sẽ khiến chiếc đồng hồ của bạn trông mỏng hơn, còn dây đeo kim loại có cùng kích thước luôn trông to và nặng hơn hẳn so với dây da.

Dây đeo kim loại thường phù hợp với đồng hồ lớn. Những chiếc đồng hồ dây kim loại thường là lựa chọn của quý ông có cổ tay lớn.

Các chi tiết trên đồng hồ

Các con số, kim giờ, kim giây, nút điều chỉnh trên đồng hồ cũng ảnh hưởng đến kích thước của nó. Nếu các bộ phần này có kích thước lớn, trông chiếc đồng hồ sẽ to hơn và ngược lại.