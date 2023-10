Đêm nay không khí lạnh tràn về miền Bắc, trời trở lạnh

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, hiện nay, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Khoảng đêm 9/10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Đêm nay, không khí lạnh tăng cường bắt đầu ảnh hưởng đến miền Bắc. (Ảnh minh hoạ: Đắc Huy)

Từ gần sáng 10/10, vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-3 m, biển động.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời lạnh về đêm và sáng. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 21-24 độ C, vùng núi Bắc Bộ phổ biến 18-21 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ C.

Cụ thể, đêm 9/10 và ngày 10/10, nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi Bắc Bộ 18-21 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ C, nhiệt độ trung bình 23-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C.

Ngày và đêm 9/10, Trung Trung Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30 mm, có nơi trên 60 mm. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30 mm, có nơi trên 70 mm, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo, những giờ tới, tại khu vực các tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-40 mm, có nơi trên 60 mm, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh này, đặc biệt tại các huyện: Chư Pưh, Mang Yang, Kbang, Đăk Đoa, Mang Yang, Chư Păh, Ia Grai, Đức Cơ, Phú Thiện (Gia Lai); Buôn Đôn, Ea Súp, Cư M’gar, Krông Ana, Krông Búk, Lắk, Ea Ka (Đắk Lắk).

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Lúc 4h ngày 9/10, vị trí tâm bão số 4 (tên quốc tế bão Koinu) trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102 km/h), giật cấp 13, di chuyển chậm theo hướng Tây với tốc độ khoảng 5 km/h. Dự báo đến 4h ngày 10/10, bão số 4 trên vùng ven biển phía Đông Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc), di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 10 km/h và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 7, giật cấp 9. Khoảng 16h cùng ngày, áp thấp nhiệt đới trên khu vực đảo Hải Nam và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Dự báo thời tiết ngày 9/10.