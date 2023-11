Đề xuất thu phí xe vào nội đô Hà Nội từ năm 2027

(VTC News) -

Ngày 22/11, Sở Giao thông vận tải Hà Nội tổ chức tọa đàm “Hướng đến hệ thống giao thông Hà Nội thông minh và bền vững”.

Phát biểu tại tọa đàm, GS.TS Lê Hùng Lân - chủ nhiệm đề án "Giao thông thông minh trên địa bàn thành phố Hà Nội" cho rằng, phải phát triển hệ thống giao thông thông minh là một trong các trụ cột chính để xây dựng thành phố thông minh.

Trong đó, ITS (hệ thống giao thông thông minh) sẽ có 4 phần chính gồm: Người dùng ITS; phương tiện giao thông tích hợp thiết bị thông minh; cơ sở hạ tầng giao thông thông minh và trung tâm điều hành, giám sát giao thông thành phố.

Tại nội thành Hà Nội, tình trạng ùn tắc giao thông thường xuyên xảy ra vào giờ cao điểm. (Ảnh: Khổng Chí).

GS.TS Lê Hùng Lân lý giải, người dùng ITS chính là người dân tham gia giao thông và người quản lý, điều hành giao thông. Người dùng không những là đối tượng thụ hưởng dịch vụ ITS mà còn là chủ thể tham gia, đóng góp thông tin cho ITS.

Tuy nhiên, việc triển khai hệ thống giao thông thông minh trên còn gặp nhiều thách thức bởi hiện tỷ lệ đất cho giao thông ít, vận tải công cộng, giao thông xanh chưa phát triển và đáp ứng được nhu cầu của người dân.

Ngoài ra, các ứng dụng giao thông thông minh ở Hà Nội và cơ sở hạ tầng như trung tâm điều khiển, thiết bị ngoại vi còn thiếu cũng là một rào cản lớn.

Trước thực tế trên, GS.TS Lê Hùng Lân cho rằng, phải có lộ trình và giai đoạn cụ thể cho việc phát triển giao thông thông minh tại Thủ đô.

Trong đó, giai đoạn 1 từ năm 2024-2026, thành phố sẽ xây dựng trung tâm quản lý và điều hành giao thông thành phố; đầu tư lắp đặt hệ thống thiết bị ngoại vi ITS; kết nối nguồn dữ liệu; thẻ vé liên thông.

Giai đoạn 2 từ năm 2027-2030, triển khai thu phí nội đô giai đoạn 1, đồng thời xây dựng trung tâm điều hành giao thông thông minh tích hợp Hà Nội; đổi mới phương thức quản lý; phát triển các ứng dụng ITS cơ bản; đầu tư lắp đặt hệ thống thiết bị ngoại vi ITS.

Giai đoạn 3 đến năm 2045 sẽ triển khai thu phí nội đô giai đoạn 2, đồng thời vận hành, khai thác hiệu quả ITS thành phố; hoàn thiện cơ sở hạ tầng ITS và tăng cường các ứng dụng khai thác dữ liệu giao thông số.

Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Nguyễn Phi Thường phát biểu tại toạ đàm.

Phát biểu tại tọa đàm, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hà Nội Nguyễn Phi Thường cho biết, Hà Nội rất quan tâm dành nguồn lực nâng cao hạ tầng, nhưng tốc độ phát triển hạ tầng chưa theo kịp tốc độ phát triển phương tiện.

Qua nghiên cứu, thiệt hại do ùn tắc giao thông đối với Hà Nội dao động 1-1,2 tỷ USD/năm. Ngoài ra còn kể đến tình trạng ùn tắc giao thông còn gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người dân…