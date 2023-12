Đề xuất 3 tình huống cảnh sát được nổ súng vào phương tiện giao thông

(VTC News) -

Bộ Công an vừa công bố dự thảo Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi) để lấy ý kiến đóng góp trong 60 ngày.

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo đó là Bộ Công an đề xuất những trường hợp công an nhân dân và một số lực lượng khác được quyền nổ súng quân dụng khi thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự.

Cụ thể, người thi hành nhiệm vụ độc lập phải cảnh báo bằng hành động, lời nói hoặc bắn chỉ thiên trước khi nổ súng vào phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, phương tiện giao thông đường thủy nội địa (trừ xe của cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự nước ngoài, tổ chức quốc tế) để dừng phương tiện đó trong ba trường hợp:

Đối tượng điều khiển phương tiện tấn công hoặc đe dọa trực tiếp đến tính mạng người thi hành công vụ hoặc người khác.

Trường hợp biết rõ phương tiện do đối tượng phạm tội điều khiển cố tình chạy trốn, trừ trường hợp trên phương tiện có chở người hoặc có con tin.

Ngoài ra, người thi hành nhiệm vụ được quyền nổ súng khi biết rõ trên phương tiện chở đối tượng phạm tội hoặc vũ khí, vật liệu nổ, tài liệu phản động, bí mật Nhà nước, ma túy... cố tình chạy trốn, trừ trường hợp trên phương tiện chở người hoặc có con tin.

Cảnh sát diễn tập tình huống nổ súng trấn áp tội phạm. (Ảnh: Vietnamnet).

Ngoài ra, dự thảo đề xuất người thi hành nhiệm vụ độc lập có quyền nổ súng quân dụng (sau khi cảnh báo hoặc bắn chỉ thiên) vào đối tượng đang sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, vũ lực... tấn công hoặc chống trả đe dọa tính mạng, sức khỏe của người thi hành công vụ hoặc người khác.

Người thi hành nhiệm vụ độc lập được nổ súng vào người đang bị truy nã, bị bắt, tạm giữ, tạm giam, người đang bị áp giải, xét xử... đang chống trả, đe dọa tính mạng, sức khỏe của người thi hành công vụ hoặc người khác.

Đặc biệt, theo dự thảo, người thi hành nhiệm vụ độc lập được nổ súng vào đối tượng không cần cảnh báo khi đối tượng sử dụng vũ khí, vật liệu nổ để khủng bố, giết người; đối tượng phạm tội về ma túy đang sử dụng vũ khí chống trả.

Ngoài ra, lực lượng thi hành nhiệm vụ còn được nổ súng vào đối tượng đang trực tiếp thực hiện hành vi cướp súng của người thi hành công vụ; động vật đang đe dọa trực tiếp đến tính mạng và sức khỏe của người thi hành công vụ hoặc người khác.

Tuy nhiên, Bộ Công an đề xuất trước khi sử dụng vũ khí quân dụng, các lực lượng phải căn cứ vào tình huống, tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi mà đối tượng thực hiện để quyết định. Người thi hành công vụ chỉ sử dụng vũ khí quân dụng khi không còn biện pháp nào khác và sau khi đã cảnh báo mà đối tượng không tuân theo.

Trong đó, nếu việc sử dụng vũ khí quân dụng không kịp thời sẽ đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người thi hành công vụ, người khác hoặc có thể gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác thì được sử dụng ngay.

Cũng theo dự thảo, các lực lượng không sử dụng vũ khí quân dụng khi biết rõ đối tượng là phụ nữ, người khuyết tật, trẻ em, người cao tuổi, trừ trường hợp những người này sử dụng vũ khí, vật liệu nổ tấn công hoặc chống trả, đe dọa tính mạng, sức khỏe của người thi hành công vụ hoặc người khác.