Cảnh sát Hà Tĩnh nổ súng trấn áp 5 tàu hút cát trái phép

(VTC News) -

Vào khoảng 2h ngày 1/7, Công an huyện Đức Thọ phục kích, bắt quả tang 5 tàu bơm hút cát trái phép tại khu vực sông Lam đoạn qua thôn Đại Châu, xã Tùng Châu giáp ranh với huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Ngay lập tức, đơn vị huy động 40 cán bộ, chiến sỹ thuộc Công an huyện, Công an xã Tùng Châu phối hợp với Đội CSGT đường thủy, Phòng CSGT, Công an tỉnh tăng cường 5 xuồng máy tiếp cận hiện trường, vây bắt.

Tổng trữ lượng cát trên 5 tàu gần 200 m3. (Ảnh: CTV)

Ông Trần Quang Tuấn - Bí thư huyện ủy Đức Thọ đến hiện trường thưởng nóng cho Công an huyện Đức Thọ. (Ảnh: CTV)

Do những kẻ khai thác cát trái phép đã chống trả quyết liệt, lãnh đạo Công an huyện Đức Thọ đã ra lệnh nổ súng trấn áp.

Những kẻ bị bắt quả tang khai thác cát trái phép gồm Nguyễn Khánh Ninh (SN 1971, trú tại xã Hưng Thành, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An), Ngô Văn Tâm (SN 1989), Đoàn Thị Chương (SN 1984), Trương Thị Lâm (SN 1973), Cao Văn Hoan (SN 1980), đều trú tại Xuân Lam, Hưng Nguyên. Tổng trữ lượng cát trên 5 tàu là gần 200 m3.

Công an huyện Đức Thọ đang củng cố hồ sơ để xử lý.