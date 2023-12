Đề thi học sinh giỏi sai sót vẫn có thí sinh đạt điểm tối đa: Thông tin mới nhất

(VTC News) -

Trưa 15/12, trả lời PV VTC News, lãnh đạo Phòng Quản lý Chất lượng Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình cho biết, sau khi tổ chức xong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh Quảng Bình dành cho lớp 9, 12 và phúc khảo bài thi... thì sẽ tổ chức họp với bộ phận ra đề để làm rõ nguyên nhân xảy ra sai sót trong đề thi chọn học sinh giỏi và kiểm điểm trách nhiệm.

Trước đó, ngày 5/12 Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh Quảng Bình dành cho lớp 9 và 12 với sự tham gia của trên 1.800 thí sinh đến từ các trường THCS và THPT.

Được biết, tại kỳ thi này các thí sinh lớp 9 dự thi 9 môn gồm: toán học, vật lý, hóa học, sinh học, tiếng Anh, ngữ văn, lịch sử, địa lý và tin học. Tuy nhiên, sau kì thi, môn tin học dành cho học sinh lớp 9 được phát hiện có sai sót ở câu 3, mức điểm là 2,5.

Câu 3 đề thi Tin học kỳ thi chọn học sinh giỏi cho học sinh lớp 9 tỉnh Quảng Bình được phát hiện có sai sót trong phần ví dụ.(Ảnh: VNN)

Cụ thể, phần ví dụ ở câu này không đúng với yêu cầu của bài nên nếu học sinh căn cứ theo ví dụ của đề thi thì không tìm ra cách làm. Còn nếu học sinh bám theo đề mà không theo ví dụ, lại không đáp ứng yêu cầu của giám khảo, đồng nghĩa với việc không có điểm.

Đáng nói, môn Tin học dành cho lớp 9 có 80 học sinh dự thi và kết quả chấm ban đầu, có 3 thí sinh đạt điểm tuyệt đối là 10 điểm, 2 thí sinh đạt 9 điểm. Điều này khiến dư luận ngành giáo dục ở Quảng Bình xôn xao khi dữ liệu đề thi sai sót lại có thí sinh đạt điểm tối đa.

Lý giải về vấn đề này, lãnh đạo Phòng Quản lý chất lượng Sở GD&ĐT Quảng Bình cho biết: "Trước khi chấm thi đã phát hiện ra sai sót, vì thế hội đồng thống nhất cho điểm tối đa hết toàn bộ nên mới có thí sinh đạt điểm tuyệt đối".

Để xảy ra sai sót trong đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn Tin học, lãnh đạo Phòng Quản lý chất lượng Sở GD&ĐT Quảng Bình cho rằng nguyên nhân là do quá trình in ấn. Cụ thể, bản đề thi được thảo luận trước khi đưa in ấn được rà soát và duyệt rất kỹ. Tuy nhiên, khi đưa đề thi ra in, người ra đề vô tình để số liệu trong phần ví dụ từ số 6 chuyển sang 8, dẫn đến sai sót trong đề thi.