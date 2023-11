Đề nghị truy tố 'yêu râu xanh' xâm hại bé gái 4 tuổi ở An Giang

(VTC News) -

Sáng 30/11, liên quan đến vụ gã đàn ông hiếp dâm bé gái 4 tuổi, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang, đơn vị đã hoàn tất hồ sơ chuyển VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Võ Văn Tú (34 tuổi, ngụ xã Long An, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Lực lượng chức năng xác định, khoảng 11h ngày 23/9/2023, Tú đi ra đường, thấy bé gái L. (SN 2019) gần nhà Tú đang đứng khóc trước nhà, không có người trông nên nảy sinh ý định quan hệ tình dục với cháu L.

Để thực hiện hành vi của mình, Tú đưa cháu L. vào phòng ngủ nhà cháu, dùng lời lẽ dụ dỗ rồi sau đó xâm hại tình dục đối với cháu bé.

Võ Văn Tú bị đề nghị truy tố về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Khi nghe cháu L. kêu đau, Tú giật mình và sợ người xung quanh phát hiện mới dừng lại. Hành vi của Tú sau đó bị mẹ cháu L. phát hiện và đến trình báo công an.

Cùng ngày, Tú bị Công an xã Long An mời làm việc và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Đến ngày 26/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Tú về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Trước đó, vào cuối tháng 11/2022, trên địa bàn huyện Gò Quao và TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang liên tiếp xảy ra 3 vụ nữ sinh trung học cơ sở trên đường đi học bị kẻ lạ mặt dùng hung khí khống chế lên xe rồi chở đi đến nơi vắng cướp tài sản, rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

Đại tá Diệp Văn Thế - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự thành lập chuyên án.

Sau hơn 2 tuần truy tìm tung tích tên "yêu râu xanh", đến ngày 3/12, ban chuyên án phát hiện được nơi lẩn trốn của kẻ gây án là Nguyễn Hoàng Huy (SN 1987; ngụ xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang).

Từ đó, ban chuyên án đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an huyện Gò Quao, Công an TP Rạch Giá phối hợp với lực lượng cảnh sát hình sự công an 2 tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau bắt Huy tại một phòng trọ ở phường 6, TP Cà Mau.

Tại cơ quan công an, Huy khai nhận đã gây ra 3 vụ cướp tài sản và hiếp dâm 6 nữ sinh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Huy từng có 2 tiền án về tội cướp tài sản, hiếp dâm trẻ em và dâm ô đối với trẻ em, mới ra tù tháng 7/2022.