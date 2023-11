Đề nghị truy tố người chồng cho vợ và 2 con uống thuốc ngủ để tự tử

(VTC News) -

Ngày 26/11, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang, đơn vị vừa hoàn tất hồ sơ, chuyển VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Minh Tiến (32 tuổi, trú tại xã Mỹ Phước Tây, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) tội Giết người do đã cùng vợ cho hai con nhỏ uống thuốc ngủ, dẫn đến tử vong.

Nguyễn Minh Tiến tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Tiến Tầm)

Kết quả điều tra, Công an xác định, chỉ vì buồn chuyện gia đình, đang thất nghiệp mà Nguyễn Minh Tiến cùng vợ là Nguyễn Thị Kiều Oanh (31 tuổi) đã bàn với nhau uống thuốc bảo vệ thực vật và thuốc ngủ để tự vẫn.

Hai lần Tiến cùng Oanh và 2 con nhỏ (một cháu sinh năm 2014 và một cháu sinh năm 2017) thuê phòng trọ uống thuốc bảo vệ thực vật để tự vẫn nhưng không chết mà trong người chỉ bị mệt mỏi.

Ngày 13/6, Tiến cùng Oanh đưa 2 con đến phường Núi Sam, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang thuê phòng trọ để tiếp tục thực hiện ý định tự vẫn.

Tiến cùng Oanh đến nhiều tiệm thuốc tây mua được 10 vỉ thuốc ngủ. Tối 15/6, Tiến và Oanh chia thuốc ngủ cho 2 con uống trước, sau đó cả hai vợ chồng cùng uống.

Tang vật thu giữ tại hiện trường. (Ảnh: Tiến Tầm)

Đến sáng hôm sau, nhân viên nhà trọ kiểm tra phòng vợ chồng Tiến thuê, thấy bất thường nên trình báo công an phường. Sau khi mở cửa phòng kiểm tra, Công an phát hiện Oanh cùng hai con đã tử vong. Tiến còn thở nên được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh An Giang cấp cứu và sống sót.

Khám nghiệm hiện trường, lực lượng Công an thu giữ một số loại thuốc như Bromazepam, Rotundi (thuốc ngủ)…

Đến ngày 22/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam Nguyễn Minh Tiến để điều tra về tội Giết người.