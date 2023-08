Đề nghị truy tố cựu Giám đốc Sở NN&PTNT Bà Rịa - Vũng Tàu

(VTC News) -

Chiều 24/8, trả lời VTC News, ông Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này vừa hoàn tất kết luận, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố cựu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Trần Văn Cường và 12 bị can khác bị truy tố về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Mua bán trái phép hóa đơn", "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", xảy ra tại Chi cục Thủy sản, Sở NN&PTNT tỉnh.

Bị can Trần Văn Cường (cựu Giám đốc Sở NN&PTNT).

Theo Cơ quan điều tra, 13 bị can liên quan vụ án, gồm: Trần Văn Cường (cựu Giám đốc Sở NN&PTNT); Nguyễn Đức Hoàng (Phó Chi cục trưởng chi cục Thủy sản, Sở NN&PTNT); Đinh Cao Thượng (Trưởng phòng Quản lý nghề cá và cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá); Đào Hồng Đức (Giám đốc Trung tâm đăng kiểm tàu cá); Nguyễn Vũ Hà (Trưởng phòng đăng kiểm); Nguyễn Quốc Công (Đăng kiểm viên); Lê Minh Xuân (Giám đốc Công ty TNHH ĐT-TM Tân Trung Thịnh); Trần Văn Tài, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Văn Sang, Nguyễn Văn Hùng, Đặng Thế Hùng (đều là chủ tàu).

Theo kết luận điều tra, năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định 17/2018 về một số chính sách phát triển thủy sản, trong đó có chính sách hỗ trợ một lần sau đầu tư. Thực hiện chính sách này, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tạo điều kiện cho các chủ tàu đủ điều kiện đóng mới tàu cá vỏ composite hưởng chính sách hỗ trợ.

Lê Minh Xuân, Giám đốc Công ty TNHH ĐT-TM Tân Trung Thịnh, biết 5 tàu cá do các chủ tàu Trần Văn Tài, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Văn Sang, Nguyễn Văn Hùng, Đặng Thế Hùng đứng tên, chưa đóng hoàn thành là không đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, giấy phép khai thác thủy sản và không đủ để hưởng chính sách hỗ trợ.

Tuy nhiên, Xuân cùng các chủ tàu đã hợp thức hóa đóng mới và mua lại 5 tàu cá rồi lập khống hồ sơ, chứng từ để mua 19 hóa đơn của Nguyễn Đức Hùng. Đồng thời, Xuân lập hồ sơ quyết toán đóng tàu, kê khai nâng khống giá thành đóng tàu. Từ đó, Xuân cùng với 5 chủ tàu chiếm đoạt hơn 34,6 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước, trong đó Xuân chiếm đoạt hơn 12,6 tỷ đồng.

Nguyễn Đức Hùng là chủ cơ sở kinh doanh, đã móc nối lập khống các hợp đồng mua bán hàng hóa để hợp thức việc bán hóa đơn.

Đối với các cán bộ liên quan, Nguyễn Đức Hoàng là Phó Chi Cục trưởng Chi cục Thủy sản được phân công kiểm tra, giám sát việc thi công đóng tàu, cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, giấy phép khai thác thủy sản và chủ trì tổ chức thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ.

Biết rõ 5 tàu cá không đủ điều kiện nhưng đã thực hiện việc cấp các giấy tờ trên, Hoàng chủ trì tổ chức thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ khi tàu chưa hoàn thành và không đúng quy định; tham mưu cho giám đốc Sở NN&PTNT ký tờ trình đề nghị Chủ tich UBND tỉnh ban hành các quyết định phê duyệt hỗ trợ không đúng đối tượng, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 34,6 tỷ đồng.

Đối với bị can Trần Văn Cường, cựu Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, được UBND tỉnh phân công chỉ đạo Chi cục Thủy sản kiểm tra, giám sát các chủ tàu thực hiện đóng mới tàu cá, chủ trì thẩm định, phê duyệt hỗ trợ. Tuy nhiên, bị can Cường đã giao cho Chi cục Thủy sản để Nguyễn Đức Hoàng và Đinh Cao Thượng lợi dụng chức vụ, quyền hạn, cố ý làm trái, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 34,6 tỷ đồng.

Các bị can đã tự nguyện khắc phục toàn bộ hoặc một phần thiệt hại gây ra, thành khẩn khai báo, phối hợp với cơ quan trong suốt quá trình điều tra vụ án.