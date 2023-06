Đề nghị truy tố 8 bị can làm giả hồ sơ để trục lợi tiền bảo hiểm ở Đồng Nai

(VTC News) -

Ngày 23/6, đại diện Công an huyện Nhơn Trạch cho biết, đơn vị đã kết luận điều tra, chuyển hồ sơ, tài liệu qua Viện KSND cùng cấp để đề nghị truy tố 8 bị can theo khoản 1, Điều 341 Bộ luật Hình sự năm 2015 về “Tội làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Các bị can làm giả hồ sơ để trục lợi tiền bảo hiểm. (Ảnh: CACC)

Tám bị can liên quan vụ trục lợi bảo hiểm, gồm: Thạch Hương, La Thị Hồng Phượng, Nguyễn Thị Kim Ngân, Sỳ Quay Bình, Lê Hồng Cẩm Loan, Lê Sỹ Quan, Huỳnh Hà Lan, Nguyễn Văn Được.

Theo kết quả điều tra, để được nghỉ làm nhưng không mất tiền chuyên cần, không mất ngày nghỉ phép năm và được BHXH chi trả tiền nghỉ bệnh, trong thời gian từ cuối tháng 12/2021 - tháng 2/2022 các bị can trên đã dùng điện thoại và tài khoản cá nhân trên các trang mạng xã hội Facebook, Zalo để liên hệ, mua “giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội” của đối tượng không rõ lai lịch.

Sau đó, các bị can dùng các giấy chứng nhận trên nộp về phòng nhân sự của 2 công ty trên địa bàn huyện Nhơn Trạch (nơi các bị can làm công nhân) để xin nghỉ việc theo chế độ được hưởng BHXH. Tuy nhiên, các bị can chưa nhận được tiền BHXH chi trả thì bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Nhơn Trạch phát hiện.

Lương Ý