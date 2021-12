Đề nghị khởi tố 'dì ghẻ' hành hạ bé gái tới chết tội giết người

(VTC News) -

Ngày 28/12, Luật sư (LS) Trần Thị Ngọc Nữ, Chi hội trưởng Chi hội Luật sư thuộc Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM cho biết, hiện Hội đang làm các thủ tục để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bé A.

Theo nhận định ban đầu của LS Nữ, qua những dấu vết thu giữ tại hiện trường và những vết thương trên người bé A., trong đó có cả những vết thương đã được khâu trên đầu, có vết thương mưng mủ, chứng tỏ việc bạo hành bé đã diễn ra trong thời gian dài.

"Dì ghẻ" Võ Nguyễn Quỳnh Trang tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Do đó người đại diện cho Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM không đồng tình với việc cơ quan công an khởi tố "dì ghẻ" Võ Nguyễn Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) về tội hành hạ người khác mà phải khởi tố bị can về tội cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người hoặc tội giết người.

"Chúng tôi sẽ bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp cho cháu bé. Tôi mong cơ quan chức năng cùng chung sức để điều tra, làm rõ”, LS Nữ cho biết.

Cây gậy "dì ghẻ" Trang dùng để đánh bé A. (Ảnh: Công an cung cấp)

Sáng cùng ngày, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Võ Nguyễn Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) về tội hành hạ người khác.

Tại cơ quan công an, Trang khai nhận là vợ sắp cưới của ông Nguyễn Kim Trung Thái (cha ruột của A.), cả hai sống tại căn hộ ở tòa Topaz 2, chung cư Sài Gòn Pearl, phường 22, quận Bình Thạnh.

Khoảng tháng 9/2021, khi cháu A. bắt đầu học online, Trang được Thái giao nhiệm vụ kèm cháu A. học. Trong quá trình kèm học, Trang đã nhiều lần đánh bé A.

Thậm chí, Trang lên mạng đặt mua một chiếc roi mây để đánh cháu A., sau khi đánh gãy cây roi mây, Trang dùng một thanh gỗ khác để tiếp tục đánh đập bé.

Ngày 22/12, cháu A. có lịch học online từ 7h đến 11h. Sau đó, Trang nấu phở cho cháu ăn và cho uống 3 hộp sữa. Khoảng 15h30 cùng ngày, Trang tiếp tục kèm A. học và tiếp tục đánh A. khoảng 30 phút.

Khoảng 18h cùng ngày, A. có biểu hiện mệt nên vào phòng nằm nghỉ. Một lúc sau Trang vào kiểm tra phát hiện A. ói và tình trạng yếu nên gọi cho Thái về. Lúc này, Thái cũng vừa đi làm về đến chung cư nên gọi cấp cứu đưa cháu bé đến bệnh viện nhưng cháu không qua khỏi.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục lấy lời khai các nhân chứng để làm rõ và xử lý những người liên quan đến cái chết của cháu A.

Về phía gia đình, mẹ bé A. và bác ruột (anh trai của mẹ bé A.) cho biết, đã làm đơn tố cáo gửi các cơ quan thẩm quyền và Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam để yêu cầu xử lý nghiêm theo pháp luật những kẻ gây ra cái chết đau đớn, tức tưởi cho bé A.