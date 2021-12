'Dì ghẻ' hành hạ bé gái đến chết: 'Người bố không thể không biết sự việc'

(VTC News) -

Ngày 28/12, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Võ Nguyễn Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) về tội hành hạ người khác. Theo công an, bị can Trang đã hành hạ bé N.T.V.A. (8 tuổi) tại chung cư Sài Gòn Pearl (quận Bình Thạnh) khiến nạn nhân tử vong hôm 22/12.

"Dì ghẻ" Võ Nguyễn Quỳnh Trang tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Sau những bài viết của Báo điện tử VTC News, nhiều độc giả để lại bình luận bày tỏ bức xúc, căm phẫn trước hành vi vô nhân tính của "dì ghẻ" Võ Nguyễn Quỳnh Trang và đặt nghi vấn liên quan đến trách nhiệm của người bố trong vụ việc.

Độc giả Lương Tuấn Anh viết: "Tại sao người bố trong câu chuyện này không có cơ quan nào nhắc tới? Tại sao con gái mới 8 tuổi liên tục bị người tình đánh đập, hành hạ tới bầm tím đầy người mà người làm bố lại không ngăn cản, vậy có xứng làm bố không?"

Trong khi đó, độc giả Phạm Anh bức xúc viết: "Phải xử nghiêm minh "dì ghẻ" tàn ác. Các cơ quan chức năng cũng phải nhanh chóng làm rõ vai trò, trách nhiệm của người bố trong sự việc này. Yêu cầu các cơ quan liên quan phải làm rõ, nếu có dấu hiệu phạm tội phải khởi tố, bắt tạm giam ngay".

Độc giả Hoàng Hưng đặt nghi vấn: "Người bố không thể không biết sự việc khi con gái mình bị hành hạ trong một thời gian dài như vậy được. Nếu biết mà không ngăn cản, tố cáo sự việc cho công an thì đó là hành vi tiếp tay cho tội phạm. Đề nghị điều tra làm rõ và xử nghiêm".

Theo thông tin chúng tôi xác minh, bố bé A. là người có trình độ học vấn cao, đã từng du học nước ngoài trở về nước. Thậm chí, ông nội của bé A. còn làm lãnh đạo một bệnh viện lớn ở TP.HCM.

Luật sư nói gì?

Theo Luật sư (LS) Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), trong vụ việc này bé gái mới chỉ 8 tuổi, là trẻ em nên được pháp luật quy định rất cụ thể trách nhiệm của cha, mẹ, những người thân thích, gia đình, nhà trường, chính quyền địa phương trong việc chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em.

Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng VPLS Chính pháp.

"Mọi hành vi xâm phạm trái pháp luật đến tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm của trẻ em đều sẽ phải chịu chế tài của pháp luật, dù người xâm phạm đó là ai", LS Cường nhấn mạnh.

LS Cường cho biết, vụ án này gây rúng động xã hội bởi hành vi của kẻ bạo hành bé gái rất tàn nhẫn, đã cướp đi mạng sống của một cháu bé vô tội đã phải sống trong hoàn cảnh thiếu thốn tình cảm của người mẹ. Cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ hành vi, vai trò, trách nhiệm của người bố trong tình huống này.

"Trong trường hợp người bố có biết về hành vi đánh đập con, nhưng không can ngăn mà lại còn giúp sức, xúi giục thì người này cũng sẽ bị xử lý hình sự với vai trò đồng phạm với người đã đánh đập cháu bé. Dù việc đánh đập, hành hạ cháu bé từ bất cứ lý do gì, hành vi này cũng vi phạm pháp luật. Người gây ra thương tích, tước đoạt tính mạng của cháu bé cần phải bị nghiêm trị bằng chế tài của pháp luật", LS Cường nhấn mạnh.

LS Cường cho rằng, nạn nhân là trẻ em và thiệt mạng nghi do bị người khác đánh đập nên cơ quan điều tra sẽ xem xét khởi tố vụ án hình sự về tội cố ý gây thương tích hoặc tội giết người tùy thuộc vào hành vi cụ thể của người đã đánh đập cháu bé.

Cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi của người đã đánh đập cháu bé, làm rõ hung khí mà đối tượng đã sử dụng và diễn biến của từng lần đánh đập để xác định hành vi có thể đến mức làm nạn nhân tử vong hay không; hay nhận thức của người đánh trẻ em như thế nào để xác định yếu tố vi phạm pháp luật.

Trong trường hợp có căn cứ cho thấy hành vi có thể dẫn đến chết người, người đánh trẻ em nhận thức được hành vi của mình có thể dẫn đến chết người, nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi, bỏ mặc hậu quả chết người có thể xảy ra thì cơ quan điều tra có thể sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự về tội giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015.

"Với tội danh này, kẻ hành hạ, đánh đập bé gái sẽ phải đối mặt với khung hình phạt là phạt tù từ 12 đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Tình tiết được áp dụng để định khung hình phạt là phạm tội với người dưới 16 tuổi, có tính chất côn đồ hoặc vì động cơ đê hèn nên hình phạt sẽ rất nghiêm khắc.

Còn trường hợp kết quả điều tra cho thấy đối tượng không sử dụng hung khí nguy hiểm, hành vi đánh đập không vào những vùng hiểm yếu. Đối tượng không nhận thức được hành vi của mình có thể dẫn tới chết người, mục đích chỉ là gây thương tích cho nạn nhân, việc nạn nhân tử vong là ngoài ý chí chủ quan của đối tượng gây án thì cơ quan điều tra có thể sẽ khởi tố về tội cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người theo Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015", LS Cường phân tích.

Cũng theo LS Cường, thông tin ban đầu từ phía cơ quan chức năng, người phụ nữ bị tình nghi này không phải là mẹ kế của cháu bé, chỉ là bạn gái nên không có nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục theo quy định của pháp luật. Việc hành hạ, đánh đập gây ra rất nhiều tổn thương cơ thể cho bé gái dẫn đến việc nạn nhân tử vong sẽ không xử lý về các tội hành hạ người khác hoặc hành hạ con theo quy định của pháp luật mà sẽ xử lý về tội cố ý gây thương tích hoặc tội giết người.