ĐBQH đề nghị làm rõ vì sao chưa huy động điện tái tạo lại mua điện từ nước ngoài

Thảo luận tại hội trường bàn về kinh tế xã hội chiều 31/5, đại biểu Trần Thị Hoa Ri (Bạc Liêu) cho biết, cử tri rất phấn khởi trước thềm kỳ họp Quốc hội Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch điện 8 với mục tiêu đặt ra là phát triển mạnh cho năng lượng tái tạo.

Đại biểu Trần Thị Hoa Ri tỉnh Bạc Liêu (Ảnh: Quochoi.vn).

Tuy nhiên đại biểu Hoa Ri nêu thực tiễn liên quan đến lĩnh vực này: “Thời gian vừa qua đã bộc lộ nhiều bất cập, bởi chủ trương vẫn luôn khẳng định khuyến khích đầu tư năng lượng tái tạo. Trong thực tiễn, đầu tư năng lượng điện gió, điện mặt trời thì doanh nghiệp đầu tư với chi phí cao hơn so với lĩnh vực khác, nhưng việc định giá để mua điện gió, điện mặt trời lại thấp hơn so với điện than, điện chạy dầu”, đại biểu Hoa Ri nói.

Điều đáng nói, khi điện gió, điện mặt trời trong nước chưa được mua hết công suất thì EVN lại đi nhập khẩu điện từ các nước lân cận gây ra tình trạng bức xúc trong doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực này vì không đảm bảo quyền lợi đầu tư chính đáng.

“Tôi không hiểu vì sao lại có những bất cập này và tôi cho rằng nếu không kịp thời tháo gỡ thì sẽ là điểm nghẽn cản trở sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Do vậy tôi đề nghị Chính phủ sớm có sự quan tâm, chỉ đạo các cấp, ngành có giải pháp tháo gỡ khó khăn này cho doanh nghiệp, đồng thời cũng để đảm bảo các mục tiêu trong việc quy hoạch điện 8 để phát triển nguồn năng lượng tái tạo phục vụ cho sản xuất sớm đi vào cuộc sống”, đại biểu Trần Thị Hoa Ri kiến nghị.

Trả lời VTC News bên hành lang Quốc hội, đại biểu Nguyễn Quốc Hận, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau cho biết việc các doanh nghiệp đầu tư vào phát triển năng lượng tái tạo khá nhiều nhưng không được đấu nối hoặc đấu nối cầm chừng là khá nghiêm trọng.

“Qua các cuộc làm việc, nhất là tại nghị trường Quốc hội, đoàn đã kiến nghị nhiều lần liên quan đến vấn đề đấu nối, hoà mạng hệ thống điện năng lượng mặt trời, điện gió”, đại biểu Hận nói.

Trong khi đó nguồn điện gió, điện mặt trời ở Cà Mau khá lớn, nhu cầu sử dụng điện ở Cà Mau không nhiều vì các khu, cụm công nghiệp rất ít.

“Do vậy, tôi kiến nghị chúng ta nên đầu tư vào các cụm công nghiệp, các nhà máy, xí nghiệp lớn trên địa bàn để giải phóng các nguồn điện tại chỗ, chuyển nguồn điện gió cho các nhà máy sản xuất sử dụng thì mới khai thác hết được năng lượng địa phương”, đại biểu Hận cho biết.

ĐBQH Nguyễn Quốc Hận đoàn Cà Mau (Ảnh: Quang Phúc).

Đại biểu Nguyễn Quốc Hận đặt vấn đề: “Nguồn lực điện của chúng ta rất lớn, trong khi chúng ta lại có kế hoạch đi nhập khẩu điện. Tại sao chúng ta không sử dụng nguồn lực tại chỗ, nguồn lực trong nước, tạo điều kiện mua điện của các doanh nghiệp trong nước khi dư địa còn nhiều mà lại đi nhập khẩu điện ở nước ngoài?”.

Cũng theo ông Hận, một vấn đề dư luận quan tâm hiện nay là lúc EVN báo lỗ và tăng giá điện thì việc đàm phán giá điện với các đơn vị sản xuất điện gió, điện mặt trời vẫn chưa có sự ngã ngũ.

“Vì vướng mắc, nên rất nhiều dự án điện mặt trời, điện gió không được đấu lưới. Chúng ta có cơ hội, thừa điện tái tạo nhưng lại có những doanh nghiệp đóng cửa, không hòa mạng lưới được, ai chịu trách nhiệm? Cùng với đó, về thông tin chúng ta xác định phải nhập khẩu điện lâu dài từ Trung Quốc, Lào, tại sao vậy?”, ông Hận đặt vấn đề.

